Villa Group encabeza junto al Ayuntamiento de Los Cabos el inicio del programa “Adopta 1 Kilómetro”
Con el propósito de mantener en óptimas condiciones el corredor turístico San José del Cabo–Cabo San Lucas , el Ayuntamiento de Los Cabos puso en marcha el programa “Adopta 1 Kilómetro” , una iniciativa que busca conservar limpias y rehabilitadas las franjas laterales y camellones de esta importante vialidad.
El director general de Desarrollo Urbano, Roberto Flores Rivera , informó que en esta primera etapa se cuenta con el apoyo de Villa Group , empresa que se encargará de los trabajos de limpieza y rehabilitación del tramo comprendido desde el acceso a Cabo San Lucas hasta el puente conocido como “Chaparro” .
” Adopta 1 Kilómetro es una acción conjunta entre el Ayuntamiento y empresas socialmente responsables que buscan mejorar la imagen de nuestro destino. Con el respaldo de la SICT, trabajamos para que el corredor turístico se mantenga en condiciones seguras y agradables”, señaló Flores Rivera.
El funcionario destacó que entre las primeras compañías en sumarse al programa “Adopta 1 Kilómetro” se encuentran Palmilla, Ventanas del Paraíso, la Asociación de Condóminos de Cerro Colorado y Rancho San Lucas , además de otras que se incorporarán en las próximas etapas.
Asimismo, explicó que el proyecto cuenta con el respaldo de la presidenta ejecutiva de la Asociación de Hoteles de Los Cabos , Lilzi Orcí Fregoso , la directora general de Fomento Económico , Abril Urueta Martínez , y el director de Imagen Urbana , Joel Alejandro Sánchez Mariscal , quienes impulsan la participación ciudadana y empresarial para fortalecer el mantenimiento urbano.
Por su parte, Jesús Franco , director de Constructora Villa Group , subrayó que esta colaboración representa una contribución directa a la buena imagen del destino:
“El corredor turístico es la principal vía de acceso y la primera impresión que recibe quien visita Los Cabos; por ello, es fundamental mantenerse en condiciones adecuadas”, afirmó.
Con acciones como “Adopta 1 Kilómetro” , el Ayuntamiento de Los Cabos refuerza su compromiso con el desarrollo ordenado y sostenible del municipio, promoviendo la corresponsabilidad entre autoridades y sector privado.
