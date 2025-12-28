Noche de fuego en Villaflores: Reportan 7 desaparecidos tras incendios de bares en Chiapas

La región Frailesca de Chiapas se tiñó de rojo y humo durante la madrugada del sábado, cuando una incursión violenta en el municipio de Villaflores, Chiapas, culminó con el incendio de dos bares, la quema de tres vehículos, la desaparición de 7 personas y tres más lesionadas por quemaduras.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas ha validado la desaparición de siete hombres que se encontraban en los establecimientos al momento del siniestro, entre los cuales se presume están desaparecidos los propietarios de los bares de Villafores. Asimismo, añadió que hay tres mujeres heridas con quemaduras, quienes se reportan estables bajo supervisión médica.

Las denuncias formales interpuestas por los familiares de las víctimas de desaparición han activado los protocolos de búsqueda, mientras que cinco de las víctimas ya cuentan con fichas oficiales para su localización inmediata en un intento por dar respuesta a la desesperación de los allegados.

El despliegue criminal comenzó en el bar “Kabala”, donde sujetos armados incendiaron tres vehículos antes de que el fuego consumiera la fachada del local, para después repetir la saña en el bar “Anubis”.

Testigos relataron que sujetos encapuchados realizando detonaciones de arma de fuego para obligar a clientes y trabajadores a desalojar los bares mientras las estructuras eran incendiadas.

Las primeras líneas de investigación por parte de las autoridades de Chiapas sugieren que estos actos violentos se deben a la disputa por el control del narcomenudeo entre dos células delictivas que pugnan por el territorio.

Ante la jornada violenta de este fin de semana, el fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, anunció un operativo de seguridad masivo que involucra a más de 200 elementos de los tres niveles de gobierno y el apoyo de aeronaves para vigilar Villaflores y municipios circundantes como Villa Corzo y Ocozocoautla.

REPORTAN HALLAZGO DE UNO DE LOS POSIBLES DESAPARECIDOS

Este domingo, medios locales de Chiapas han señalado el posible hallazgo sin vida de uno de los propietarios de los bares de Villaflores que fueron incendiados la madrugada del sábado. Se trataría de Sergio Enrique Pereda Tamayo, dueño del bar La Kabala, cuyo cadáver habría sido localizado al interior de una camioneta con heridas de bala en su cuerpo.

Recibe más noticias en tu WhatsApp: REGÍSTRATE AQUÍ