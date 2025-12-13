Vin Disel revela que Cristiano Ronaldo tendrá papel especial en película Rápidos y Furiosos

El mundo del entretenimiento y el deporte entrelazan sus historias una vez más con la inminente irrupción del astro portugués Cristiano Ronaldo en la taquillera saga de Rápidos y Furiosos.

La noticia de su debut en Hollywood fue confirmada por Vin Diesel, actor principal y productor de la franquicia, quien anunció mediante su perfil oficial de Instagram que ya tienen preparado un papel para el legendario futbolista.

“Tengo que decirles que es un tipo auténtico. Escribimos un papel para él…”, posteo Vin Disel junto a una fotografía donde aparece abrazado a CR7.

Aunque Vin Diesel aseguró que la presencia de CR7 en la “mitología de Fast & Furious” es “real”, se presume que la participación del futbolista de 40 años será breve. No obstante, se cree que la participación de Cristiano Ronaldo tendrá un impacto monumental en la recepción global de la película.

Para Cristiano Ronaldo, esta oportunidad significa una nueva faceta en su trayectoria en la industria fílmica, ya que anteriormente tuvo experiencia frente a las cámaras en un documental sobre su vida durante su etapa en el Real Madrid, no obstante, ahora lo hará como actor en Rápidos y Furiosos.

¿Cuándo va a salir Rápido y Furiosos 11?

La nueva película de Rápidos y Furiosos 11 tiene previsto su estreno a mediados de 2027, aunque otras fuentes mencionan 2026, y todo apunta a que podría ser el cierre definitivo de la exitosa saga que arrancó en 2001.

La revelación hecha por Vin Diesel, acompañada de una imagen de ambos en redes sociales, ha generado ya un revuelo notable, garantizando la atención mediática sobre cualquier nuevo detalle de Rápidos y Furiosos 11.