Vince Zampella, el visionario detrás de Call of Duty que marcó la industria gamer

Antes de su fallecimiento, Vince Zampella era reconocido como uno de los arquitectos más influyentes de la industria de los videojuegos, un creador que transformó para siempre el género de los shooters en primera persona (FPS) y redefinió la forma en que millones de jugadores se relacionan con el entretenimiento interactivo.

Zampella saltó a la fama a principios de los años 2000 como cofundador de Infinity Ward, el estudio responsable del lanzamiento de Call of Duty en 2003. El título no solo se convirtió en un éxito inmediato, sino que estableció un nuevo estándar narrativo y jugable para los juegos bélicos, alejándose del enfoque futurista dominante y apostando por una experiencia cinematográfica inspirada en conflictos históricos reales.

Tras su salida de Infinity Ward, Vince Zampella volvió a sacudir a la industria al fundar Respawn Entertainment, desde donde impulsó proyectos que demostraron su capacidad para innovar sin perder el atractivo comercial. Con Titanfall, introdujo una jugabilidad ágil y vertical que influyó en múltiples franquicias posteriores, mientras que Apex Legends se consolidó como uno de los battle royale más exitosos y longevos del mercado.

Además de su faceta creativa, Zampella fue considerado un líder estratégico dentro de grandes corporaciones del sector. Su papel en Electronic Arts (EA) lo llevó a supervisar franquicias de alto perfil, incluyendo Battlefield, y a ser una figura clave en la toma de decisiones que marcaron el rumbo de la compañía en una etapa de fuerte competencia global.

Colegas y analistas coincidían en que su legado iba más allá de los títulos que ayudó a crear. Vince Zampella fue visto como un referente creativo, capaz de combinar innovación técnica, visión empresarial y comprensión profunda de las comunidades de jugadores. Su influencia permanece viva en múltiples sagas que siguen dominando la industria y en generaciones de desarrolladores inspirados por su trabajo.

