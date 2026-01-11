Vinculan a proceso a hombre por presunta retención de menor, es su hijo

Presunta retención de menor activó un proceso penal iniciado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), luego de que un padre supuetamente incumpliera un acuerdo de custodia; el caso se investiga en Cabo San Lucas y mantiene como eje la Retención de menor denunciada por la madre del niño.

La PGJE informó que la acción penal se sigue contra Renny “N”, señalado por su probable responsabilidad en hechos que afectaron el derecho del menor a convivir y residir conforme a lo resuelto por una autoridad judicial.

De acuerdo con la investigación, el 4 de julio de 2019 el imputado recibió al niño, de cinco años de edad, para el periodo vacacional de verano, conforme al régimen de convivencia previamente establecido entre las partes.

Sin embargo, al llegar la fecha pactada para la devolución, el 29 de agosto de 2019, el señalado se negó a entregarlo y lo mantuvo en su domicilio de la colonia Miramar, en Cabo San Lucas, pese a conocer que la custodia correspondía a la madre.

La carpeta de investigación detalla que existía un convenio modificatorio ratificado judicialmente el 9 de abril de 2018, el cual establecía que el menor debía residir con su madre en Tuxpan, Veracruz, y que el padre únicamente contaba con convivencia durante las vacaciones de verano.

Durante la audiencia inicial de formulación de imputación, celebrada el 7 de enero, la representación social expuso los datos de prueba; el imputado optó por reservar su derecho a declarar y solicitó que su situación jurídica se resolviera en ese mismo acto.

Tras el debate entre las partes, el Juez de Control determinó la vinculación a proceso en contra de Renny “N”, al considerar suficientes los elementos presentados por el Ministerio Público.

La autoridad judicial fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, el cual concluirá el 7 de marzo de 2026, periodo en el que se ampliarán diligencias y se robustecerán los datos de prueba.

Finalmente, la PGJE reiteró su compromiso con la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como con la procuración de justicia en casos que vulneran la integridad y el entorno familiar.

