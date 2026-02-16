Vinculan a proceso a Gaby ‘N’ por homicidio tras atropellar y arrastrar a un motociclista en Iztapalapa

Un juez de control determinó vincular a proceso a una mujer identificada como Gaby “N”, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado. Los hechos ocurrieron en calles de la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, donde un motociclista al que atropelló y arrastró cerca de dos kilómetros, lo que provocó que perdiera la vida.

El juez determinó que la acción realizada por Gaby “N” fue con saña, pues, a pesar de que sabía que arrastraba a Roberto, no se detuvo.

El Ministerio Público presentó las pruebas periciales y testimoniales suficientes para que la autoridad judicial ratificara la medida cautelar de prisión preventiva.

Durante la audiencia inicial, el juzgador valoró los videos de las cámaras del C5 y testimonios de testigos que presenciaron el momento exacto del impacto. La defensa de la implicada no logró desvirtuar las imputaciones iniciales, por lo que enfrentará su proceso judicial en reclusión mientras se desarrolla la investigación complementaria establecida por la ley.

El caso ha generado indignación entre colectivos de motociclistas, quienes exigen justicia por el fallecimiento de su compañero. Tras atropellar al sujeto, la mujer intentó abandonar el sitio, pero fue interceptada por elementos de la Policía de la Ciudad de México.

Este proceso jurídico tendrá un periodo de cierre de instrucción de tres meses, tiempo en el cual ambas partes deberán aportar pruebas definitivas. La FGJCDMX reiteró su compromiso de actuar bajo el protocolo de homicidio para garantizar que no haya impunidad en este tipo de conductas que atentan contra la vida de los usuarios de la vía pública.

