Vinculan a proceso a Livia Brito por presunta falsedad de declaraciones ante un juez

Un juez de control de la Ciudad de México determinó vincular a proceso a la actriz Livia Brito y a su expareja, Mariano Martínez, por su presunta responsabilidad en el delito de falsedad de declaraciones.

La resolución judicial se deriva de las investigaciones en torno al conflicto legal que Brito mantiene con el fotógrafo y paparazzi Ernesto Zepeda, quien la denunció originalmente por agresión y robo en una playa de Cancún en el año 2020.

Durante la audiencia celebrada en las salas de oralidad del Tribunal Superior de Justicia, el Ministerio Público presentó pruebas que sugieren que Livia Brito faltó a la verdad en testimonios anteriores para deslindarse de las acusaciones de agresión física y daños materiales. Tras analizar los argumentos, la autoridad judicial decidió que existen elementos suficientes para continuar la investigación bajo un esquema de proceso penal, aunque la actriz podrá llevar el juicio en libertad bajo medidas cautelares.

Este revés jurídico para Livia Brito ocurre tras años de litigio en los que el fotógrafo Ernesto Zepeda ha buscado una reparación del daño. En 2024, una sentencia civil ya había ordenado a la actriz el pago de una indemnización millonaria por daño moral; sin embargo, este nuevo cargo penal por falsedad de declaraciones complica su situación legal, ya que el Código Penal establece sanciones que incluyen penas de prisión por mentir ante una autoridad judicial en el ejercicio de sus funciones.

Antecedentes del conflicto entre la actriz y el paparazzi

El origen de este complejo proceso legal se remonta al verano de 2020, cuando Livia Brito y su entonces pareja fueron captados por el lente de Ernesto Zepeda en las playas de Quintana Roo.

De acuerdo con la denuncia ratificada ante la Fiscalía General de Justicia, la pareja habría reaccionado de forma violenta, despojando al fotógrafo de su equipo de trabajo y causándole lesiones físicas. El caso se volvió mediático debido a las declaraciones iniciales de la actriz, quien negó haber estado en el lugar de los hechos antes de que circularan pruebas visuales.

La defensa de la protagonista de “La Desalmada” ha intentado diversos recursos de amparo para evitar la vinculación a proceso, argumentando irregularidades en la cadena de custodia de las pruebas presentadas por el demandante. Este caso de Livia Brito se suma a la lista de figuras públicas que enfrentan a la justicia mexicana por incidentes relacionados con la privacidad y la libertad de expresión en espacios públicos.

