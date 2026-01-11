Vinculado a proceso por lesiones tras agresión en Comondú

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur informó que un hombre identificado como Ángel “N” fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de lesiones simples, derivado de hechos ocurridos en el municipio de Comondú.

De acuerdo con la autoridad, la vinculación se determinó durante la audiencia inicial celebrada el 9 de enero, luego de que el agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos Diversos en Ciudad Constitución formulara imputación y expusiera los datos de prueba. Tras su análisis, el Juez de Control dictó auto de vinculado a proceso.

La carpeta de investigación establece que los hechos ocurrieron el 3 de noviembre de 2025 en un domicilio de la colonia Centro, en Ciudad Constitución. Entre las 19:30 y las 20:30 horas, el imputado acudió al lugar para hablar con la víctima; tras una discusión, la agredió físicamente con golpes en distintas partes del cuerpo.

Como resultado de la agresión, la víctima presentó lesiones en cabeza, rostro, cuello y extremidades, según el informe ministerial.

Para salvaguardar la integridad de la persona ofendida durante el proceso penal, la autoridad judicial impuso medidas cautelares al imputado, entre ellas la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con la víctima, además de otorgar asesoría y defensa conforme a lo solicitado.

