Vinculan a proceso a “Niño Sicario” en Tabasco, acusado de homicidio, secuestro y narcotráfico

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco ha logrado la vinculación a proceso del adolescente conocido como ‘El Niño Sicario’ o ‘El Niño Piedra’, de tan solo 15 años de edad, un caso que subraya la grave problemática del reclutamiento de menores por parte del crimen organizado en la entidad.

Pese a la gravedad de los crímenes de alto impacto de los que se le acusan, como: homicidio, secuestro y narcotráfico, ‘El Niño Sicario’, identificado también como Jair ‘N’, será juzgado bajo el sistema de justicia para adolescentes, lo que implica que enfrentará penalidades distintas a las que le corresponderían a un adulto.

La detención de ‘El Niño Sicario’ se concretó el pasado 12 de octubre en la ranchería Corregidora Ortiz, quinta sección del municipio de Centro, Tabasco.

Durante el operativo, el adolescente fue capturado en compañía de un adulto, identificado como Asunción ‘N’, alias ‘Chuncho’, de 37 años, quien presuntamente actuaba como su jefe dentro de una célula criminal.

Las autoridades aseguraron que, al momento de su arresto, el menor de edad portaba consigo una subametralladora tipo UZI, la cual, según reportes, intentó accionar sin éxito.

Tras la audiencia celebrada el fin de semana, el juez encontró elementos suficientes para imputarle al “Niño Sicario” delitos contra la salud en modalidad de narcotráfico en grado de suministro. Entre los indicios asegurados por la FGE se encontraban bolsitas con marihuana, metanfetamina en cristal, armas largas, cartuchos útiles, y cartulinas con mensajes de amenaza dirigidos a presuntos delincuentes rivales.

La vinculación a proceso inicial podría ser solo la punta del iceberg de las actividades delictivas del adolescente, pues la Fiscalía General del Estado mantiene varias líneas de investigación abiertas en su contra por otros hechos de alta peligrosidad, como: homicidio y secuestro.

El menor está supuestamente involucrado en la quema de viviendas de personas que se negaron a pagar “derecho de piso”. Además, se le decomisó un celular que contenía videos de una mujer secuestrada, así como posibles pistas sobre el homicidio de una persona que habría sido enterrada en una casa de seguridad.

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Efraín Reséndez Bocanegra, precisó que como medida cautelar ‘El Niño Sicario’ permanecerá recluido en el Centro de Internamiento para Adolescentes, también conocido como el tutelar para menores, mientras se desahoga el resto de su proceso judicial en Villahermosa.