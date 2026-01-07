Hombre fue vinculado a proceso por presunto robo de motocicleta en San José del Cabo

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que un hombre fue vinculado a proceso por el delito de robo equiparado de vehículo, derivado de una audiencia inicial celebrada a principios de diciembre en Baja California Sur.

Durante la diligencia, la PGJE presentó los datos de prueba ante el Juez de Control, quien calificó como legal la detención y autorizó la continuación del procedimiento penal conforme a derecho.

La autoridad precisó que el imputado fue identificado como Ulises “N”, a quien se le formuló imputación tras acreditarse su probable responsabilidad en los hechos investigados en BCS.

Según la carpeta de investigación, el suceso ocurrió la tarde del 4 de diciembre de 2025, cuando el señalado circulaba por calles de San José del Cabo a bordo de una motocicleta marca Honda con reporte de robo vigente.

El vehículo fue detectado mientras transitaba por la colonia Pablo L. Martínez, situación que derivó en la intervención policial y posterior puesta a disposición del Ministerio Público.

Una vez analizados los elementos presentados, el órgano jurisdiccional resolvió la vinculación a proceso y estableció las medidas correspondientes para garantizar la comparecencia del imputado.

Como medida cautelar, el Juez ordenó la presentación periódica del imputado ante el Servicio de Medidas Cautelares cada 15 días, sin que se decretara prisión preventiva.

Asimismo, se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la PGJE deberá robustecer la acusación o, en su caso, definir la situación jurídica del imputado.

