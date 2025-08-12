Tres vinculados a proceso en Edomex por muerte de ‘Fernandito’

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó que Lilia ’N’, Carlos ‘N’ y su hija Ana Lilia ‘N’ fueron vinculados a proceso por el delito de privación ilegal de la libertad en agravio de ‘Fernandito’, un menor de cinco años cuyo cuerpo fue hallado dentro de un saco en el patio de la vivienda de los imputados en este municipio del Edomex.

En una audiencia que se prolongó por más de nueve horas y con cuatro recesos, la autoridad judicial determinó que existían elementos suficientes para procesar a los tres acusados por su probable participación en el delito. El caso ha causado indignación en Los Reyes la Paz y en todo el Estado de México.

Según la carpeta de investigación, la madre del menor acusó a los imputados de retener a ‘Fernandito’ desde el 28 de julio como garantía para saldar una deuda económica. La FGJEM informó que se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, manteniendo la medida cautelar de prisión preventiva justificada para los tres señalados.

De acuerdo con las indagatorias, el 28 de julio Lilia ’N’ y Ana Lilia ‘N’ acudieron al domicilio de la madre del menor en la colonia Ejidal El Pino, supuestamente para cobrar una deuda. Ante la negativa de pago, habrían sustraído al niño advirtiendo que no lo devolverían hasta recibir el dinero.

La FGJEM precisó que entre el 31 de julio y el 2 de agosto, el menor habría perdido la vida a causa de un traumatismo craneoencefálico mientras permanecía en el domicilio de los imputados en Los Reyes la Paz.

Posteriormente, los señalados presuntamente envolvieron el cuerpo de ‘Fernandito’ en sábanas, lo introdujeron en bolsas plásticas y costales, y lo ocultaron entre objetos y basura en el patio del inmueble. El hallazgo se realizó el 2 de agosto, confirmando el trágico desenlace.

El próximo 10 de noviembre se cumplirá el plazo establecido por la autoridad judicial para la conclusión de la investigación. No se descarta que surjan más pruebas que fortalezcan el caso contra los implicados.

Durante la audiencia, Marcelina ’N’, madre de ‘Fernandito’, decidió cambiar de asesor legal, aceptando la representación ofrecida por el gobierno municipal y estatal. La familia pidió que esta decisión no afecte el desarrollo del proceso y que se haga justicia, recordando que la madre del menor vive con una discapacidad.