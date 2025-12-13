Vinculan a proceso a mujer por violencia familiar en San José del Cabo

De acuerdo con información de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), un juez de control determinó la vinculación a proceso de una mujer por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar, en hechos registrados en el fraccionamiento Monte Real, en San José del Cabo.

Las investigaciones señalan que entre el 22 y el 27 de mayo de 2022, la imputada presuntamente ejerció violencia psicológica y emocional en contra de su hija menor de edad, afectando su estabilidad emocional y su desarrollo integral. Asimismo, se estableció que durante ese periodo se le habría restringido el contacto con su padre.

Como parte de la carpeta de investigación, se integraron dictámenes psicológicos que revelan alteraciones emocionales, cognitivas y conductuales en la menor, derivadas del entorno de violencia familiar al que fue expuesta.

La resolución se emitió durante la continuación de la audiencia inicial por citatorio, celebrada el pasado 8 de diciembre, donde el Ministerio Público presentó los elementos suficientes para acreditar la probable responsabilidad de la imputada.

Finalmente, el juez estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, el cual permitirá a las partes reunir mayores elementos antes de continuar con el proceso legal.

