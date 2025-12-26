Vinculan a proceso a presunto líder de Lev Tahor por matrimonios forzados

Un juez de control vinculó a proceso a Yoel Alter, presunto líder de la secta religiosa ultraortodoxa Lev Tahor, tras ser detenido en el estado de Chiapas por su probable participación en delitos de delincuencia organizada con fines de trata de personas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

La acusación contra Alter gira en torno a la presunta organización de matrimonios forzados entre menores de edad y adultos dentro de la agrupación, cuya presencia en México ha estado ligada a prácticas consideradas ilícitas.

Según las autoridades, Alter fue detenido el 24 de diciembre pasado en el Centro Histórico de Ciudad de Guatemala y posteriormente deportado a México, donde la FGR solicitó su presentación ante un juez federal. En la audiencia inicial, el juez determinó vincularlo a proceso y dictó prisión preventiva oficiosa mientras se define su situación jurídica en los próximos días.

La defensa del imputado solicitó la duplicidad del término constitucional para que el juez tenga más tiempo para resolver su situación, lo que prolongará el proceso judicial.

Lev Tahor es una organización religiosa fundada en Jerusalén en 1988, señalada en diversos países por acusaciones de abuso infantil, secuestros, negligencia de menores y matrimonios forzados, lo que ha obligado a sus integrantes a desplazarse entre Israel, Estados Unidos, Canadá, Guatemala y México para evitar la intervención de autoridades.

Autoridades federales han señalado que la secta presuntamente sustrajo menores de edad de sus comunidades de origen con el objetivo de obligarlos a casarse con adultos de la misma agrupación religiosa, lo que configuraría el delito de trata de personas bajo la hipótesis de matrimonios forzados.

Casos recientes vinculados a Lev Tahor han generado acciones policiales fuera de México. En noviembre de 2025, autoridades en Colombia rescataron a 17 menores de edad que estaban bajo la custodia de la organización y que provenían de Estados Unidos, Canadá y Guatemala, lo que destaca la dimensión internacional de las acusaciones en torno a este grupo.

La vinculación a proceso de Alter representa un avance en la investigación federal sobre Lev Tahor en territorio mexicano y marca un paso clave para desarticular presuntas redes de explotación de menores asociadas a la secta. El caso continuará su curso en la justicia federal mientras se desarrolla la investigación y se determinan responsabilidades.

