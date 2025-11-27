Caso Manzo: Fiscalía obtiene vinculación a proceso contra autor intelectual y siete custodios municipales

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGEM) obtuvo vinculación a proceso por homicidio del alcalde de Uruapan contra Jorge Armando “N”, identificado como presunto autor intelectual del ataque armado en el que murió el presidente municipal Carlos Manzo y resultó lesionado el regidor Víctor Hugo de la Cruz Saucedo.

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó datos de prueba objetivos, idóneos y de carácter científico, recabados por la Fiscalía Especializada de Homicidio Doloso, que relacionan directamente a El Licenciado con la planeación y ejecución de la agresión.

Entre los elementos expuestos destacan análisis de seguimiento, logística operativa y comunicaciones previas al crimen.

Las investigaciones, realizadas en coordinación con autoridades federales, establecen que en el ataque participaron otros tres individuos:

Víctor Manuel “N” , agresor directo, quien murió en el lugar del atentado.

, agresor directo, quien murió en el lugar del atentado. Fernando Josué “N” y Ramiro “N”, identificados como responsables de tareas de seguimiento y logística.

Estos últimos fueron localizados sin vida el 10 de noviembre, en hechos que podrían estar vinculados a intentos por frenar el avance de las indagatorias y evitar la exposición de conexiones entre los participantes del crimen.

La FGE detalló que existió una coordinación minuciosa del operativo criminal, con instrucciones precisas sobre la vigilancia del edil, sus trayectos habituales y la ejecución del ataque.

Siete policías entraron a vinculación a proceso por homicidio del alcalde de Uruapan

Paralelamente, la Fiscalía determinó la probable responsabilidad de siete servidores públicos municipales encargados de la custodia del alcalde, cuya omisión permitió el desarrollo del atentado.

Por ello, se ejerció acción penal y se obtuvieron órdenes de aprehensión contra de Omar “N”, Alejandro “N”, Mario Alberto “N”, Guillermo “N”, Demetrio “N”, Omar Osvaldo “N” y Monserrat “N”.

Las detenciones fueron cumplimentadas en Uruapan mediante un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a través de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE).

Tras analizar los datos de prueba, el Juez de Control determinó vincular a proceso a los ocho imputados y ordenó para todos prisión preventiva oficiosa, además de fijar un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

La FGE reiteró que mantendrá coordinación con el Gabinete de Seguridad y autoridades estatales para garantizar que todas las personas involucradas sean llevadas ante los tribunales y se logre el esclarecimiento total del homicidio del alcalde de Uruapan, un caso que sigue siendo prioridad estatal.