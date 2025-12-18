Vinculan a proceso a responsable del accidente del malecón de La Paz

Luis Trinidad “N” fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en un accidente vial tipo atropellamiento, ocurrido en noviembre de este año en el malecón de La Paz, en el que dos personas resultaron lesionadas y se registraron daños materiales tanto a vehículos como a un establecimiento comercial.

De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el imputado enfrentará dos cargos por lesiones culposas y dos más por daños culposos, derivado de los hechos ocurridos la madrugada del 3 de noviembre, cuando el vehículo que conducía impactó contra una unidad estacionada y posteriormente contra la fachada de la Cervecería La México, ubicada sobre el Paseo Álvaro Obregón, en la zona centro de la capital.

Las investigaciones realizadas por la Unidad Especializada en Delitos con Motivo de Tránsito Vehicular señalan que el imputado conducía una Jeep modelo 2018 y que, al realizar maniobras sin la debida precaución, chocó contra un Toyota Corolla modelo 2015 que se encontraba estacionado frente al establecimiento. Tras el impacto, la unidad se subió a la banqueta y terminó contra la pared del negocio, ocasionando daños en el mobiliario exterior.

Lee más: Mujer es condenada en Los Cabos por homicidio culposo de una niña

Como resultado del accidente, dos personas resultaron lesionadas, con diagnósticos médicos de lesiones que tardaron hasta 15 días en sanar, además de los daños materiales registrados tanto en el vehículo afectado como en el inmueble comercial.

Tras el choque, el conductor se dio a la fuga, realizando una maniobra en reversa y retirándose del lugar por el mismo Paseo Álvaro Obregón, incluso invadiendo el carril contrario, lo que agravó su conducta al incumplir con el deber de cuidado.

Durante la audiencia inicial celebrada el miércoles 17 de diciembre, y tras el análisis de los datos de prueba y dictámenes periciales presentados por el Ministerio Público, un Juez de Control determinó vincular a proceso a Luis Trinidad “N”.

Como medidas cautelares, la autoridad judicial le impuso la firma periódica ante el órgano jurisdiccional y la prohibición de salir del estado, mientras continúa el desarrollo del proceso penal.