Vinculan a proceso a hombre detenido con armas largas y equipo táctico en Mulegé

Un juez de Control vinculó a proceso a un hombre detenido en Mulegé luego de que autoridades estatales y federales localizaron en su vehículo varias armas largas, cargadores y equipo táctico. La resolución se obtuvo tras la audiencia inicial solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR) en Baja California Sur.

De acuerdo con la investigación, elementos de la Policía Estatal Preventiva y de la Secretaría de Marina realizaban patrullajes en la colonia Las Palmas cuando detectaron un vehículo sin placas. Al marcarle el alto, el conductor aceleró y terminó impactado contra una barda tras intentar huir.

El hombre, identificado como Jonathan “N”, descendió de la unidad, la cual fue inspeccionada por los agentes de seguridad. En su interior se aseguraron cuatro armas largas, 29 cargadores, más de 400 cartuchos útiles, además de chalecos, ropa táctica y dos radios de comunicación.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que integró la carpeta de investigación y llevó el caso ante un juez, quien determinó que existían elementos suficientes para iniciar proceso por el delito de portación de armas y cargadores de uso exclusivo del Ejército, previsto en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Como medida cautelar, el juez ordenó prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.