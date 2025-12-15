Vinculan a proceso a exgobernador de Chihuahua por uso de recursos de procedencia ilícita

Un juez federal vinculó a proceso al exgobernador de Chihuahua, César “N”, por el presunto delito de uso de recursos de procedencia ilícita.

La decisión judicial se tomó tras evaluar los elementos presentados por la Fiscalía General de la República (FGR), que incluyeron datos para acreditar la posible comisión del delito.

Delitos y líneas de investigación

La investigación señala que el exmandatario pudo haber utilizado recursos de procedencia ilícita durante su gestión como gobernador de la entidad. Las autoridades detallaron que los hechos presuntamente ocurrieron en distintos ejercicios fiscales y que forman parte de diversas indagatorias abiertas en contra de César “N”.

El juez consideró que existen pruebas suficientes para procesar a César “N” y determinar que el caso debe avanzar a un juicio penal.

Lee más: Declaran culpable de homicidio a exalcaldesa de Amanalco en Edomex

Medidas y proceso penal

El juez impuso medidas cautelares al exgobernador, las cuales deberán cumplirse durante el proceso. Entre ellas puede incluirse la prohibición de salir del país o la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad judicial.

La defensa podrá presentar pruebas y argumentos en el transcurso del proceso para intentar desvirtuar las imputaciones.

Reacción oficial

Autoridades han señalado que la vinculación a proceso es un paso en el combate a la corrupción y el uso indebido de recursos públicos. Destacan que el caso forma parte de una estrategia más amplia para sancionar conductas ilegales en la gestión pública.