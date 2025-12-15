Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Lunes 15 de Diciembre, 2025
Seguridad

Vinculan a proceso a exgobernador de Chihuahua por uso de recursos de procedencia ilícita

El juez consideró suficientes los datos presentados por la fiscalía. El proceso continuará bajo medidas cautelares
Brenda Ireri Yáñez
15 diciembre, 2025
Un juez vinculó a proceso a un exgobernador de Chihuahua

Especial

Un juez federal vinculó a proceso al exgobernador de Chihuahua, César “N”, por el presunto delito de uso de recursos de procedencia ilícita.

La decisión judicial se tomó tras evaluar los elementos presentados por la Fiscalía General de la República (FGR), que incluyeron datos para acreditar la posible comisión del delito.

Delitos y líneas de investigación

La investigación señala que el exmandatario pudo haber utilizado recursos de procedencia ilícita durante su gestión como gobernador de la entidad. Las autoridades detallaron que los hechos presuntamente ocurrieron en distintos ejercicios fiscales y que forman parte de diversas indagatorias abiertas en contra de César “N”.

El juez consideró que existen pruebas suficientes para procesar a César “N”  y determinar que el caso debe avanzar a un juicio penal.

Medidas y proceso penal

El juez impuso medidas cautelares al exgobernador, las cuales deberán cumplirse durante el proceso. Entre ellas puede incluirse la prohibición de salir del país o la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad judicial.

La defensa podrá presentar pruebas y argumentos en el transcurso del proceso para intentar desvirtuar las imputaciones.

Reacción oficial

Autoridades han señalado que la vinculación a proceso es un paso en el combate a la corrupción y el uso indebido de recursos públicos. Destacan que el caso forma parte de una estrategia más amplia para sancionar conductas ilegales en la gestión pública.

