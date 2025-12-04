Vinculan a proceso a hombre señalado por homicidio en Cabo San Lucas

Un hombre identificado como Alexis Armando “N” fue enviado a prisión preventiva tras ser vinculado a proceso por su presunta participación en el homicidio de un joven de 19 años ocurrido la madrugada del pasado 23 de noviembre en la colonia Invasión Lagunitas, en Cabo San Lucas.

La determinación se tomó durante la continuación de la audiencia inicial realizada este martes 2 de diciembre en el Centro de Justicia Penal de Cabo San Lucas. Tras revisar los datos presentados por el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación y Judicialización de Delitos de Homicidio Doloso, el Juez de Control consideró que existían elementos suficientes para procesar al imputado por homicidio calificado con ventaja.

De acuerdo con la causa penal, el hecho ocurrió dentro de un domicilio ubicado en las calles Sin Nombre y Cerrada, donde el imputado habría lesionado al joven con un arma punzocortante en el abdomen, provocándole un shock hipovolémico derivado de una laceración hepática.

Como parte del contexto informado por la autoridad, aproximadamente a las 06:24 horas del domingo, la clínica 26 del IMSS reportó vía telefónica la muerte de un joven de 19 años que había ingresado momentos antes con una lesión causada por un arma punzocortante.

Tras el hecho, la Unidad de Investigación y Judicialización de Delitos de Homicidio Doloso coordinó diligencias con agentes de investigación criminal y peritos, quienes reunieron los indicios que permitieron solicitar y obtener la orden de aprehensión contra Alexis Armando “N”, cumplimentada días después.

El Juez de Control fijó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación complementaria.