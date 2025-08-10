Juez vincula a proceso a presunto responsable del homicidio del fiscal de la FGR en Tamaulipas

Vinculan a proceso a presunto asesino del fiscal federal en Tamaulipas. La Fiscalía General de la República (FGR) logró que un juez dictara prisión preventiva a Jareth Roberto “H”, identificado como probable responsable del homicidio del fiscal federal Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna. La audiencia confirmó que la detención se realizó conforme a la ley. La FGR impuso un plazo de cuatro meses para concluir la fase de investigación.

Las autoridades capturaron a Jareth Roberto “H” en Reynosa, en flagrante posesión de armas, cargadores, cartuchos y droga. La acción fue parte de un operativo coordinado entre la FGR, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y las Fuerzas Armadas.

El juez federal consideró que las pruebas presentadas por el Ministerio Público sostienen una presunción razonable de su participación, lo que permitió vincularlo al proceso y ordenarle prisión preventiva justificada en el penal del Altiplano durante la investigación complementaria.

El caso atrajo atención adicional por la forma violenta en que ocurrió el homicidio, en medio de operaciones contra el huachicol fiscal en Tamaulipas. Además, existen indicios de que el detenido fue miembro del grupo criminal “Los Metros”, vinculado con el Cártel del Golfo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.