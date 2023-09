Vinculan a proceso a padre que sustrajo a su hijo de La Paz para ocultarlo en Jalisco

En medio de una batalla legal por la custodia del niño Diego Nicolas “N” de 5 años, la madre del menor obtuvo un giro a favor en este caso. Lizeth Cuesta, confirmó que el padre de su hijo, José Ramón, fue vinculado a proceso en La Paz por haber sustraído al infante y llevárselo a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para retenerlo sin su consentimiento.

“Ya lo vincularon a proceso a José Ramón. Vino el a enfrentar la denuncia penal que yo le había hecho, van dos audiencias y desde la primera se le dictó prisión preventiva y se le pidió que dijera dónde estaba el niño por lo cual no quiso y se quedó ahí.”

El pasado 17 de junio, padre e hijo tomaron un avión con rumbo a Guadalajara luego de que el progenitor del menor lo sacó bajo engaños del hogar de su madre. Tras la desaparición del niño, las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) activaron una Alerta Amber para dar con su paradero.

La madre de la víctima se enteró por familiares de su ex pareja que su hijo estaba oculto en la Perla Tapatía. Lizeth Cuesta, se trasladó hasta allá con la intención de recuperar al niño, pero la familia del padre se negó a dialogar con la mujer, y mucho menos aceptó entregarle a Diego Nicolas. Ahora, Liz espera que las autoridades hagan valer la justicia en espera de lograr la ubicación de su hijo que sigue escondido en algún lugar de Guadalajara.

En colaboración con la Fiscalía de Jalisco, la PGJE sigue con las labores de inteligencia en domicilios de la capital Jalisciense donde pudiera estar retenido el niño. De acuerdo con su madre, en las próximas horas Diego Nicolas podría ser encontrado para quedar bajo resguardo de las autoridades.

“Aquí en La Paz sigue el proceso, hasta que no se si le vayan a dar sentencia o no, puede que el diga donde está el menor y obviamente se le van a retirar los cargos porque no tengo nada en contra de él ni de su familia, lo único que quiero es presionarlo para que diga dónde está el niño y yo poder recuperarlo.”