Vinculan a proceso a tres policías por abuso de autoridad en Zacatepec, Morelos

res elementos de la Policía Municipal de Zacatepec, en el estado de Morelos, fueron vinculados a proceso por los delitos de lesiones calificadas y abuso de autoridad, tras ser señalados de agredir y detener arbitrariamente a un ciudadano durante un operativo realizado el pasado 22 de septiembre.

De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción de Morelos, los agentes —identificados como Juan “N”, Luis “N” y Carlos “N”— presuntamente golpearon a la víctima cuando esta se negó a entregarles documentos personales. Posteriormente, fue llevada a los separos sin que existiera una orden de arresto o motivo legal que justificara la detención.

Durante la audiencia, el juez determinó que existían elementos suficientes para iniciar proceso penal contra los tres policías, quienes permanecerán bajo medidas cautelares como la prohibición de acercarse a la víctima y su familia, además de firmar periódicamente ante la autoridad judicial mientras continúa la investigación.

La Fiscalía Anticorrupción señaló que este caso representa un paso más en su compromiso por combatir la impunidad dentro de los cuerpos de seguridad.

“No toleraremos actos de abuso policial ni violaciones a los derechos humanos. La confianza ciudadana en las instituciones se construye con justicia y rendición de cuentas”, destacó la dependencia en un comunicado oficial.

Las investigaciones continuarán en las próximas semanas para determinar la responsabilidad total de los implicados, así como la posible participación de otros elementos del cuerpo de seguridad municipal