Detienen a Guillermo N por presunta violación equiparada agravada en Nayarit

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal del estado de Nayarit, bajo las órdenes del Agente del Ministerio Público, cumplimentaron una orden de aprehensión en la localidad de San Vicente, municipio de Bahía de Banderas, contra un sujeto identificado como Guillermo N. El detenido es señalado como presunto responsable del delito de violación equiparada agravada, cometido en el estado de Nayarit. La captura se realizó tras un operativo estratégico derivado de las indagatorias sobre este grave ilícito de violación equiparada agravada.

La víctima ha sido identificada como una adolescente menor de 15 años de edad, cuya identidad se mantiene bajo resguardo por ley. Según el reporte oficial de las autoridades, el imputado habría ejecutado diversos actos de carácter sexual sin llegar a la cópula, situación que, de acuerdo con la normativa vigente, agrava considerablemente la situación jurídica del detenido al tratarse de una agresión contra una menor de edad.

Tras ser asegurado en San Vicente, Guillermo N fue trasladado de inmediato al Centro de Justicia Penal de Bucerías. En dicho recinto, quedó a disposición del Juez de Control de Primera Instancia del Sistema Acusatorio y Oral, quien será el encargado de calificar la legalidad de la detención y dar inicio al proceso judicial correspondiente para determinar su culpabilidad.

La autoridad ministerial enfatizó que, debido a la naturaleza de los actos de carácter sexual denunciados y la edad de la víctima, el marco legal en Nayarit establece castigos severos en el caso del supuesto delito de violación equiparada agravada. De confirmarse la responsabilidad del imputado, este podría enfrentar penas de hasta 50 años de prisión.

El Agente del Ministerio Público continuará con el desahogo de pruebas para fortalecer la carpeta de investigación durante la etapa procesal. Es importante destacar que la legislación actual busca priorizar el interés superior de la niñez, especialmente cuando se trata de una adolescente menor de 15 años de edad, asegurando que los agresores reciban las condenas máximas permitidas por la ley.

