“Se viola cada tercer día en BCS”: Víctor Castro Cosío

Durante el 2023, en Baja California Sur se abrieron 301 carpetas de investigación por el delito de violación. Esto, de acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Si bien las autoridades estatales y municipales han presumido un aumento en la seguridad y el decrecimiento de algunos delitos, como el homicidio doloso, los delitos sexuales son un problema que no se ha podido erradicar. El propio gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, ha expresado su descontento con la incidencia de estos crímenes.

Las cifras oficiales indican que de enero a noviembre del 2023, por cada 100 mil habitantes se cometieron 34 delitos de violación en Baja California Sur, lo que lo posiciona como el segundo estado en cuanto a tasa de incidencia, muy por encima de la media nacional, que es de 16.3. En primer lugar, se encuentra Quintana Roo, con 36.77 casos por cada 100 mil habitantes.

Castro Cosío condenó cualquier tipo de violencia hacia la mujer: desde el acoso hasta los feminicidios. Aseveró que desde el interior de las dependencias estatales han intentado erradicar esta problemática social.

“Feminicidios tuvimos dos el año pasado, hoy empezamos con uno. Sea el motivo que sea, este fue pasional y no tiene nada que ver con la seguridad en términos generales, no me importa eso. No debe haber agresión alguna para la mujer. […]

Han bajado más del 90% las denuncias de acoso en el Gobierno del Estado. Al principio tuvimos muchas, pero ya van entendiendo que todas las compañeras y compañeros tienen que trabajar en armonía y con respeto es lo más importante para este gobierno”.