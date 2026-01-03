Violencia en BCS tuvo su pico en junio y descendió hacia el cierre de 2025: PGJE

Baja California Sur cerró 2025 con un incremento significativo en los homicidios dolosos, fenómeno que, de acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), estuvo vinculado en su mayoría a la operación de grupos de delincuencia organizada, cuyos conflictos tienen origen fuera de la entidad pero han impactado directamente en el territorio sudcaliforniano.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el acumulado de homicidios dolosos en Baja California Sur durante 2024 fue de 56 casos; sin embargo, para 2025 la incidencia mostró un aumento considerable, ya que en la última actualización disponible —correspondiente al periodo de enero a noviembre— se registraron 109 homicidios dolosos, casi el doble que en el año previo.

El procurador de justicia, Antonio López Rodríguez, reconoció que el último año representó un escenario complejo en materia de seguridad, particularmente por la incidencia de delitos de alto impacto, al señalar que la mayor parte de los homicidios registrados mantienen una relación directa con disputas entre grupos criminales de alcance nacional.

“Este año ha sido difícil para el tema de delitos de alto impacto, especialmente de homicidios, casi la mayoría de los homicidios que han ocurrido están relacionados o vínculo con esto y que deriva de grupos que trabajan a manera de delincuencia organizada y que son grupos de manera nacionales y desafortunadamente sus raíces no están aquí en el estado sino simplemente realizando su actividad aquí y que deriva que es de una lucha que mantiene en el estado vecino y que eso va permeando a nuestro estado y particularmente a la parte central de la península”, expuso el procurador.

De acuerdo con el diagnóstico de la PGJE, el repunte de la violencia homicida comenzó a manifestarse a partir del mes de abril, con un incremento sostenido durante mayo, hasta alcanzar su punto más crítico en junio, periodo que marcó el momento de mayor presión para las instituciones de seguridad y procuración de justicia en la entidad.

No obstante, el titular de la PGJE sostuvo que, pese a este escenario adverso reflejado en las cifras oficiales, la tendencia logró revertirse hacia el segundo semestre del año, derivado del trabajo coordinado entre las distintas instancias de seguridad, lo que permitió contener el alza y reducir la incidencia de este tipo de delitos hacia el cierre de 2025.

“Desafortunado que ocurran este tipo de eventos, una de los puntos buenos en este año en el tema de alto impacto es que, si bien, se empezaron a generar estos delitos e inician en abril y empiezan a subir estadísticamente en mayo y junio que fue el pico más alto, se logró con el trabajo coordinado de todas las instituciones a empezar a descender este tipo de estadísticas”, señaló.

La Procuraduría subrayó que, si bien el balance anual refleja más homicidios en comparación con 2024, el comportamiento de la violencia no se desbordó de manera sostenida, como ha ocurrido en otras entidades del país, y se logró evitar una escalada permanente, particularmente durante los últimos meses del año.

Finalmente, la dependencia reconoció que la contención no implica la erradicación del fenómeno, por lo que los esfuerzos institucionales continúan enfocados en neutralizar a los grupos criminales que buscan operar en el estado, así como en mantener la coordinación interinstitucional para prevenir nuevos repuntes de violencia de alto impacto.

