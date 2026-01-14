Violencia y bloqueos colapsan la Costera Miguel Alemán en la zona turística de Acapulco

La violencia regresó a la zona turística de Acapulco, Guerrero, la noche de este martes, dejando un saldo de dos hombres sin vida tras un ataque armado. Los hechos ocurrieron en el puerto de Acapulco, específicamente en el área de comida del mercado de artesanías El Pueblito, donde un agresor solitario abrió fuego contra las víctimas.

El incidente violento se reportó alrededor de las 19:00 horas sobre la costera Miguel Alemán, una de las vías más importantes de la ciudad. Según los informes preliminares, las víctimas, identificadas como un locatario y un taxista, se encontraban en una fonda cuando fueron sorprendidas por los disparos. Los cuerpos quedaron tendidos entre el mobiliario del establecimiento, a escasa distancia de donde se implementa el proyecto federal denominado “Senderos de Paz”.

Tras el reporte de las detonaciones, se registró un intenso despliegue de fuerzas federales y estatales para resguardar el perímetro. Peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para realizar el levantamiento de indicios y ordenar el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense. La zona permaneció acordonada por varias horas, afectando el flujo vehicular y peatonal en el corazón de la zona hotelera.

Además de la jornada violenta, la crisis social se agudizó con un bloqueo total de la costera Miguel Alemán, justo frente al supermercado Walmart. Un grupo de habitantes, cansados de la falta de suministro de agua potable en sus hogares, decidió cerrar la circulación para exigir soluciones definitivas. Los manifestantes señalaron que, aunque el servicio es inexistente, los recibos de cobro llegan con puntualidad, lo que consideran una burla por parte de las autoridades.

Esta protesta ciudadana generó un caos vial que se sumó al generado por el acordonamiento tras el ataque armado. Turistas y residentes que circulaban por la zona de la costera Miguel Alemán se vieron atrapados en el tráfico, viéndose obligados a caminar largas distancias para llegar a sus destinos. La combinación de la inseguridad y las fallas en los servicios básicos ha generado un clima de alta tensión en el puerto.

Hasta el momento, ninguna autoridad municipal ha emitido un comunicado oficial sobre el restablecimiento del servicio de agua, mientras que la Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones para dar con el paradero del responsable del doble homicidio. La noche en Acapulco cerró con una sensación de vulnerabilidad tanto para el sector comercial como para la ciudadanía en general.

