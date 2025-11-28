Violencia digital prende alarmas en Los Cabos; Instituto de las Mujeres confirma casos

La violencia digital no solo es una problemática que va en aumento a nivel global; en Los Cabos también ha sido detectado un crecimiento preocupante de casos que comprometen la seguridad de niñas, niños y mujeres. El Instituto de las Mujeres del municipio confirmó que ha identificado situaciones de ciberacoso, amenazas y difusión no consentida de contenido íntimo, algunas de ellas con un riesgo directo para la integridad de menores.

Como parte de las acciones preventivas, la dependencia imparte pláticas y capacitaciones en centros laborales dentro del programa de Distintivo por la igualdad sustantiva. Fue durante una de estas actividades cuando una madre tomó conciencia sobre los riesgos del uso sin supervisión de dispositivos móviles y, al revisar el teléfono de su hija, descubrió una situación que, según la directora del Instituto, pudo haber derivado en consecuencias graves.

Aunque este caso destacó por su gravedad, la titular de la dependencia, María de Jesús Cruz Medina, aclaró que no es un hecho aislado. En entrevista declaró:

“Ha habido más casos, pero ese caso en lo específico fue muy alarmante, pero también gracias a las acciones que hemos implementado en el Instituto de las Mujeres una vida se ha salvado gracias a esas acciones (…) También en mujeres se observa, muchas mujeres víctimas de amedrentamiento, amenazas con subir fotografías a las redes sociales, muchas mujeres están siendo afectadas por esta situación, pero el índice en niñas y niños es muy alto y pero yo creo que debemos de seguir trabajando para aumentar la concientización”.

La funcionaria añadió que la violencia digital afecta a mujeres adultas mediante intimidaciones y amenazas relacionadas con la exposición de contenido íntimo, mientras que niñas y niños siguen siendo el grupo más vulnerable. Por ello, reiteró la necesidad de fortalecer acciones de concientización y supervisión dentro de los hogares, a fin de prevenir riesgos asociados al uso de redes sociales.