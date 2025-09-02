Violencia en aumento: ejecutan a hombre en la colonia Pueblo Nuevo de Comondú

La violencia volvió a sacudir al municipio de Comondú la tarde de este lunes 1 de septiembre, cuando un hombre fue asesinado a balazos dentro de un domicilio en la colonia Pueblo Nuevo.

El ataque ocurrió alrededor de las 14:45 horas, en las calles Luis Echeverría Álvarez y Antonio Álvarez Rico. Vecinos escucharon varias detonaciones y llamaron de inmediato a los números de emergencia. Minutos después llegaron elementos de la Policía Municipal, quienes confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que el cuerpo tenía heridas de arma de fuego. En el lugar, peritos de la Dirección de Servicios Periciales aseguraron casquillos y otros indicios. Al mismo tiempo, agentes investigadores entrevistaron a vecinos y testigos para reforzar las líneas de investigación.

El hecho provocó un fuerte operativo de seguridad en la zona. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se reportan detenciones relacionadas con el ataque.

Cabe recordar que, según cifras preliminares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), agosto cerró con 11 homicidios en Baja California Sur, la mayoría registrados en la zona norte del estado, donde se ubican los municipios de Loreto y Comondú.

