Violencia empaña la previa de Club América en Toluca: aficionados agredidos antes del duelo

Lo que debía ser un acto de aliento para el equipo azulcrema se convirtió en una escena de caos previa al partido del sábado. Alrededor de la medianoche, seguidores del América se reunió frente al hotel de concentración en Paseo Tollocán para llevar una serenata, pero fueron sorprendidos por un grupo de aficionados que arribó para interrumpir el evento.

Según los videos difundidos en redes sociales, el ataque incluyó lanzamiento de botellas, piedras y bengalas. Algunos aficionados del América se resguardaron, mientras otros fueron agredidos físicamente. Incluso se reporta que una mujer embarazada habría sido golpeada.

El incidente obligó al personal del hotel y a los elementos de seguridad a intervenir para contener la situación. Algunos aficionados tuvieron que permanecer dentro del inmueble hasta que se tranquilizara la escena.

Este conflicto ocurre justo antes del enfrentamiento entre América y Toluca, un partido que podría definir el liderato del torneo. La violencia en la vía pública pone en el centro la responsabilidad de las autoridades de garantizar un entorno seguro para todos los asistentes.

Más allá del marcador y del espectáculo, la imagen del deporte sale debilitada cuando la pasión se convierte en agresión. Las instituciones —clubes, autoridades de seguridad, organizadores— deberán revisar protocolos y reforzar medidas para que los hinchas puedan disfrutar sin temor.

