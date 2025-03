Violencia escolar en Cabo San Lucas preocupa a padres de familia

La difusión en redes sociales de imágenes y reportes sobre una pelea entre alumnos de una secundaria en la colonia Leonardo Gastélum, en Cabo San Lucas, ha generado indignación y preocupación en la comunidad. Ante esta situación, la Asociación de Padres de Familia de Los Cabos ha enfatizado la urgencia de atender el problema de la violencia escolar mediante acciones coordinadas entre el gobierno, el magisterio y los padres de familia.

Adriana López Monje, presidenta regional de la Asociación de Padres de Familia de Los Cabos, señaló que estos incidentes no son casos aislados, pues anteriormente ya se habían reportado agresiones en planteles tanto de Cabo San Lucas como de San José del Cabo.

“ Fíjate que ya se había presentado en otro momento una denuncia por la presencia de armas que hubo en un pleito con los jovencitos. El problema es que a quien le toca la responsabilidad no cumple con ella y no atiende (…) definitivamente los jóvenes están siendo impulsados por la edad o lo que sea, por el ambiente de violencia que se vive en el país en el mundo, esta generación violenta que estamos teniendo a final de cuentas, ellos son jóvenes y pues necesitan ser guiados y asesorados para poder detener esta situación que se está presentando”, expresó López Monje.

López Monje también subrayó la importancia de la educación y el respeto a la autoridad, valores que deben inculcarse desde el hogar. Agregó que algunos elementos de seguridad han manifestado que no son respetados por los estudiantes en el desempeño de sus funciones en las inmediaciones de las escuelas.

En el caso específico de la Secundaria General Raúl Enrique Guerrero Montaño, ubicada en la colonia Leonardo Gastélum, donde se han registrado estas peleas, la representante de los padres de familia explicó que, aunque patrullas de seguridad han estado presentes en las inmediaciones del plantel, no han podido intervenir debido a restricciones impuestas por la dirección de la escuela.

“Me dice (una madre de familia) que las patrullas sí están pero se han ido, pero el tema es que la directora dijo que nadie se puede meter y que los papás no se pueden acercar, que ella tiene que hacer los oficios y que ella iba a ver (…) que la directora los detuvo, que no los deja hacer rondines y pues los papás están interesados en estar ahí para estar pendientes pero la directora no quiso”, agregó.