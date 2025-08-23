Violencia familiar se dispara en BCS

La violencia familiar en Baja California Sur va en aumento. En los primeros siete meses de 2025 se han denunciado 1,926 casos, lo que representa 57 más que en el mismo periodo de 2024.

El municipio de Los Cabos es el epicentro de esta problemática con 964 denuncias, es decir, casi la mitad de todos los registros estatales. En Cabo San Lucas destacan las colonias Lomas del Sol, Leonardo Gastélum y Caribe, mientras que en San José del Cabo sobresale la invasión La Ballena.

En segundo lugar aparece La Paz, con 781 denuncias. Entre ambos municipios concentran más del 90% de todos los reportes de violencia intrafamiliar en la entidad.

Los otros tres municipios muestran cifras mucho menores. Comondú registra 91 denuncias, Mulegé 72 y Loreto apenas 18, según cifras oficiales.

El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío reconoció recientemente que la violencia familiar en Baja California Sur es uno de los problemas más graves. Subrayó que solo con la coordinación institucional y la participación ciudadana será posible reducir esta tendencia.

