Se presenta un acto de Violencia de Género al interior de Universidad de Ixtlahuaca, en Edomex

Este miércoles se registró una agresión directa con arma blanca en contra de una estudiante de 19 años, en un acto clasificado como violencia de género por las autoridades escolares. El incidente ocurrió al interior del gimnasio de la Universidad de Ixtlahuaca (CUI), ubicada en el municipio de Ixtlahuaca, Estado de México, donde la víctima fue atacada por otro estudiante de la misma comunidad, configurando un grave episodio de violencia de género.

La emergencia movilizó de inmediato a los servicios de seguridad estatal y municipal en el Edomex, así como a los paramédicos de Protección Civil. Los elementos de rescate brindaron los primeros auxilios a la joven en el lugar de los hechos, logrando estabilizar sus signos vitales para posteriormente trasladarla de urgencia a una clínica particular donde recibe atención especializada.

Tras el ataque, el área del gimnasio fue acordonada por las fuerzas del orden para permitir que la Fiscalía mexiquense realizara las diligencias periciales correspondientes. La CUI emitió un comunicado confirmando que el presunto agresor fue puesto a disposición de las autoridades para determinar su situación jurídica conforme a derecho.

La institución educativa informó que el caso ya es atendido por las instancias competentes y que la CUI colabora plenamente para el esclarecimiento de lo ocurrido. De manera interna, se activó la Unidad de Género para brindar el acompañamiento necesario a la familia de la alumna afectada y asegurar que el proceso se realice con estricto apego a los derechos humanos.

En el Edomex, la violencia contra las mujeres en espacios educativos ha generado una alerta constante. La Universidad de Ixtlahuaca (CUI) subrayó su compromiso de construir entornos libres de agresiones, rechazando cualquier acto que vulnere la integridad de sus alumnas. El estado de salud de la joven se mantiene bajo monitoreo médico tras la oportuna intervención de Protección Civil.

Las investigaciones continúan para determinar el motivo del ataque, mientras la comunidad universitaria exige justicia y el fortalecimiento de las medidas de vigilancia dentro de los planteles en el Estado de México.

