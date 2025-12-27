Violencia marca la Nochebuena en México: 42 homicidios en un solo día

Una Nochebuena empañada por la violencia

La celebración de Nochebuena estuvo marcada por la violencia en el país. El Informe de Seguridad elaborado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reportó un total de 42 homicidios dolosos ocurridos el 24 de diciembre de 2025, cifra que refleja la persistencia de la inseguridad incluso en fechas de convivencia familiar.

Lee más: Paso a desnivel de Fonatur y Planta Desaladora II, las obras más esperadas en Los Cabos para 2026



Estados con mayor número de víctimas

De acuerdo con el reporte:

Chihuahua encabezó la lista con 6 homicidios .

encabezó la lista con . Jalisco registró 5 casos .

registró . Estado de México reportó 4 víctimas .

reportó . Morelos y Sinaloa también sumaron 4 homicidios cada uno.

Contexto nacional: cifras que preocupan

El balance diario de homicidios dolosos es elaborado por un grupo interinstitucional que incluye a la SSPC y fiscalías estatales .

y . Diciembre acumula más de 1,100 homicidios dolosos en el país, con un promedio de 24 asesinatos diarios , según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública .

acumula más de en el país, con un promedio de , según el . La concentración de casos en Chihuahua y Jalisco refleja la disputa de grupos criminales, mientras que en Sinaloa se atribuye a enfrentamientos entre facciones del crimen organizado.

Impacto social: dolor en medio de la celebración

La violencia en una fecha simbólica como la Nochebuena genera preocupación entre la ciudadanía y especialistas en seguridad, quienes advierten que la incidencia delictiva no se detiene en días festivos.

El contraste entre las celebraciones familiares y los hechos violentos evidencia la necesidad de reforzar estrategias de prevención y seguridad pública.

El registro de 42 homicidios en Nochebuena confirma que la violencia sigue siendo un desafío estructural para México.

Lee más: Clima en La Paz y Los Cabos para el 27 de diciembre de 2025

Chihuahua y Jalisco se colocaron como los estados más afectados, mientras que otras entidades como Estado de México, Morelos y Sinaloa también reportaron cifras significativas.

El país enfrenta el reto de garantizar seguridad incluso en fechas que deberían estar dedicadas a la paz y la unión familiar.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO