Alemán sobre violencia en México y amenazas a músicos: “siempre ha sido así en Tijuana y Los Cabos”

En una reciente conferencia de prensa, el rapero Alemán compartió sus pensamientos sobre la alarmante situación de violencia que afecta a diversas zonas del norte de México, una problemática que ha llevado a artistas como Peso Pluma y Fuerza Regida a cancelar conciertos debido a presuntas amenazas de carteles.

Alemán expresó su preocupación por la violencia en el país y señaló:

El rapero también aprovechó la ocasión para anunciar que presentará su nuevo material, “Haciéndolo Fino”, en un próximo concierto en Ciudad de México, compartiendo su música y su mensaje con sus seguidores, mientras continúa siendo una voz importante en la escena musical mexicana y representando a su querida región de Los Cabos.

En agosto de este año Alemán en una entrevista a medios internacionales, el músico también reflexionó sobre su vida en Los Cabos antes de la fama y cómo la educación y el respeto son fundamentales en la formación de valores. Recordó que siempre ha escuchado canciones que narran situaciones violentas, como los corridos de Chalino Sánchez, pero nunca se dejó influenciar negativamente.

Alemán enfatizó la importancia de mantener un código de respeto y valores en su vida, haciendo hincapié en que, aunque en algún momento vendió drogas a turistas extranjeros que visitaban Los Cabos, nunca se consideró un delincuente.

“Ser un hustler, pero no ser un maleante. Un verdadero cholo nunca permitiría que golpearan a una mujer. No puede hacer esas cosas. Además, debes ayudar a tu familia, ya que de ahí provienen tus códigos”, añadiendo que es importante no dejarse influenciar por los factores de violencia que se apoderan del país.