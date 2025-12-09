Violencia en Nayarit deja varios asesinados en Huajicori

Cinco hombres fueron asesinados en el municipio de Nayarit de Huajicori entre el domingo y la madrugada del lunes, de acuerdo con el reporte oficial emitido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del estado, que también confirmó que en el primer ataque una persona resultó herida.

La dependencia estatal informó que el 7 de diciembre recibió un llamado de emergencia que advertía sobre la presencia de un hombre sin vida y otro con heridas en la colonia La Bomba, donde los primeros indicios apuntaron al uso de arma de fuego. Según el informe oficial, “la SSPC señaló que se trataba de un hecho violento con un herido trasladado para atención médica”, citado en tercera persona.

El hombre lesionado fue llevado a un centro médico, aunque no se detalló su estado de salud ni la gravedad de las heridas. Las autoridades únicamente precisaron que se activaron los protocolos de seguridad en la zona tras el ataque.

Horas más tarde, ya en la madrugada del 8 de diciembre, la SSPC recibió un segundo reporte en la colonia Los Llanitos. En este punto fueron hallados cuatro hombres sin vida, también con indicios preliminares que los relacionaron con agresiones mediante arma de fuego, de acuerdo con el informe oficial.

Tras ambos hechos, la Policía Estatal desplegó operativos en coordinación con fuerzas federales para asegurar los lugares, recopilar indicios y dar parte a la autoridad ministerial, que quedó a cargo de la investigación correspondiente.

El gobierno estatal destacó que en la región permanece activo un operativo conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, cuyos elementos mantienen patrullajes permanentes, vigilancia reforzada y filtros de inspección para inhibir nuevos hechos violentos.

Cabe recodar que apenas el jueves 4 de diciembre se reportó el asesinato de un elemento policial en la misma región, por lo que suman seis homicidios durante los últimos días en esta zona del norte de Nayarit.