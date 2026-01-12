Violencia política de género suma 502 sanciones en México desde 2020

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que, desde la creación del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, en septiembre de 2020, y con corte al 18 de diciembre de 2025, se han contabilizado 502 registros de sanciones en todo el país, emitidas principalmente por tribunales electorales locales.

De acuerdo con el reporte difundido por el INE, estos 502 registros corresponden a 454 personas inscritas, de las cuales 368 son hombres y 86 mujeres. Además, se detectaron 28 casos de reincidencia, incluyendo una persona registrada hasta en 10 ocasiones, lo que evidencia la persistencia de este tipo de violencia en la vida política.

Para dimensionar el fenómeno, en entrevistas previas, Alma Lorena Alonso Valdivia, presidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales AC, advirtió que es en el ámbito municipal donde se concentra la mayor incidencia de violencia política contra las mujeres en razón de género a nivel nacional.

“Es un número impactante, el que nos revela que es en ámbito municipal donde se está llevando a cabo la violencia política; en un universo de 514 casos, 353, es decir, el 70%, se cometen en el ámbito municipal”, señaló.

En cuanto a la distribución geográfica, el registro del INE ubica a Oaxaca como la entidad con mayor número de casos, al acumular 144 registros, seguida de Veracruz (55) y Chiapas (40). Sobre este punto, Alonso Valdivia explicó que en el caso de Oaxaca influyen factores estructurales, como la fuerte presencia de comunidades indígenas y la persistencia de esquemas patriarcales arraigados, que dificultan el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres.

En el caso de Baja California Sur, el Registro Nacional de Personas Sancionadas reporta ocho registros por violencia política contra las mujeres en razón de género, derivados de resoluciones emitidas por autoridades electorales. Si bien la entidad no figura entre las de mayor incidencia, los datos muestran que estas conductas también se presentan en el ámbito local.

Respecto a las principales conductas detectadas, la presidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales detalló que predominan las amenazas —incluidas amenazas de muerte—, la violencia digital, las calumnias y los actos dirigidos a obstaculizar el ejercicio del cargo.

“Las conductas son muy variadas; por ejemplo, las amenazas hacia las mujeres, incluso amenazas de muerte, hacia su familia, hacia su salario o prerrogativas a las que tienen acceso, con tal de que obedezcan ciertas conductas que les son exigibles”, explicó.

El informe del INE también precisa que dos registros derivan de sentencias penales y que a 12 personas se les impuso la sanción de pérdida del modo honesto de vivir, vigente mientras permanezcan inscritas en el registro. Asimismo, se reportan 352 inscripciones en el Registro Histórico, correspondientes a sanciones que ya cumplieron su temporalidad.

El Registro Nacional de Personas Sancionadas es una herramienta pública que busca visibilizar, sancionar y prevenir la violencia política contra las mujeres, además de fortalecer la rendición de cuentas y la equidad en el ejercicio del poder en México.

