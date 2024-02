Cantautora con cáncer terminal lanza canción para recaudar dinero para su hijo y conmueve las redes

Cat Janice es una cantautora estadounidense, de 31 años de edad, que ha conmovido a los usuarios de redes sociales con su triste historia, que ya ha logrado millones de vistas en TikTok, tras hacerse viral.

Por varios años, Cat ha luchado contra el cáncer, sin embargo, este 2024 dijo que había sido “llamada a casa”, pues los doctores le informaron que ya se encuentra en etapa terminal.

Aunque ha luchado con gallardía esta difícil batalla, una de las preocupaciones de Cat es su hijo de siete años, a quien no quiere dejar desprotegido, y por eso, creó un plan maestro, donde pidió ayuda de todos los internautas.

“Gracias por amarme. Estoy rezando por un milagro, pero creo que estoy siendo llamada a casa. Mi última alegría sería si has preguardado mi canción “Dance You Outta My Head” y reproducido, porque todos los ingresos van directamente a mi hijo de siete años, que estoy dejando atrás”, escribió en uno de sus videos donde aparece con un respirador y una cama de hospital.