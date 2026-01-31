Niña se hace viral con el derrumbe de 63 mil portavasos en evento de récord mundial

La caída de una torre monumental hecha con 63 mil posavasos de cerveza se volvió viral en redes sociales, pero lejos de tratarse de un accidente o acto imprudente, el episodio formó parte del cierre deliberado de un ambicioso proyecto artístico. La estructura, levantada durante casi un mes por el artista alemán Benjamin Klapper, colapsó en un contexto controlado y con el visto bueno explícito de su autor.

La obra fue concebida como un intento formal por romper un récord Guinness relacionado con construcciones realizadas a base de posavasos. Klapper buscaba superar la marca previa de 70 mil piezas y una altura cercana a los tres metros, aunque su torre, titulada Inside, terminó cediendo parcialmente bajo su propio peso dos días antes de concluirse, sin intervención externa.

El colapso anticipado no detuvo el proyecto ni derivó en reproches. Por el contrario, el artista decidió transformar los restos de la estructura en una experiencia colectiva e invitó a colaboradores y visitantes a participar en una dinámica lúdica a la que llamó “Beer Mat Jenga”, en la que cada persona retiraba un posavasos hasta provocar la caída final.

La escena que se volvió tendencia ocurrió durante esa actividad. La hija de uno de los ayudantes del proyecto, una niña, fue quien derribó por completo la torre en su primer intento al retirar una pieza colocada de forma horizontal. La acción fue realizada con plena autorización del artista y como parte del acto de clausura de la obra, un punto que Klapper se ha encargado de aclarar ante la atención mediática.

La construcción se llevó a cabo en el centro comercial Rhein-Center, en la ciudad de Colonia, Alemania, donde el público pudo observar durante semanas el proceso completo. Klapper trabajó en la torre durante 28 días, entre finales de octubre y principios de diciembre, dedicando alrededor de 120 horas en total, con un ritmo de un nivel por día y cerca de cuatro horas por cada sección.

El propio artista explicó que la obra fue inscrita como intento oficial ante Guinness World Records, aunque el derrumbe prematuro impidió que cumpliera con los requisitos finales. Aun así, el proyecto alcanzó un impacto que trascendió el ámbito de los récords, al convertirse en un fenómeno digital con millones de reproducciones en transmisiones en vivo, videos y fotografías.

Las reacciones en redes sociales oscilaron entre la incredulidad, la decepción por el colapso y la sospecha de manipulación digital. Klapper ha señalado que comentarios como “eso es inteligencia artificial” o “qué lástima que no lo logró” reflejan tanto el asombro como la carga emocional que generó la obra, incluso sin haber alcanzado el récord oficial.

Lejos de ser un esfuerzo aislado, Inside forma parte de una trayectoria de más de tres décadas. Klapper comenzó a construir esculturas con posavasos desde la infancia y ha realizado proyectos de gran escala en espacios públicos como cines, galerías, jardines de niños y centros comerciales, siempre con la intención de que el público observe no solo el resultado final, sino el proceso completo.

Para el artista, el valor central de estas construcciones no está en su permanencia, sino en su fragilidad y en la interacción humana que provocan. La caída de la torre, ejecutada con consentimiento y como acto final, cerró el ciclo de una obra que, aun sin récord, logró instalarse en la conversación global como una pieza efímera de arte público.

