Día de la Virgen de Guadalupe no es descanso obligatorio en México

A pesar de la relevancia religiosa del 12 de diciembre, la celebración de la Virgen de Guadalupe no está contemplada como asueto ni descanso obligatorio en la Ley Federal del Trabajo (LFT) en México, por lo que las empresas pueden operar con normalidad sin incurrir en ninguna falta administrativa o laboral.

Juristas consultados señalaron que la LFT enumera de manera expresa los días de descanso para todos los trabajadores, y el 12 de diciembre no figura dentro de ese listado. Esto significa que quienes laboren en esta fecha no tienen derecho, por ley, a un pago doble o triple como ocurre en los días festivos oficiales.

En algunos centros de trabajo, la dirección otorga el día como parte de beneficios adicionales o como un gesto hacia la tradición cultural. Sin embargo, estas prácticas dependen exclusivamente de políticas internas, contratos colectivos o acuerdos individuales con los trabajadores.

Cada año, millones de fieles acuden a templos, parroquias y santuarios dedicados a la Virgen de Guadalupe, especialmente en la Ciudad de México, donde se concentra la mayor afluencia. Aunque la fecha no tiene reconocimiento laboral como descanso obligatorio, muchas personas ajustan su agenda para participar en actividades religiosas vinculadas a esta tradición arraigada en todo México.

Organismos laborales han reiterado que cualquier cambio en la categoría del 12 de diciembre requeriría una reforma formal a la LFT, por lo que, hasta ahora, el Día de la Virgen de Guadalupe continúa siendo una celebración ampliamente practicada, pero sin efectos jurídicos obligatorios para el sector productivo.