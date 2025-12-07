Día de la Virgen de Guadalupe dejará más de 21 mil mdp en México
La CONCANACO SERVYTUR México estimó que el turismo religioso generado por el Día de la Virgen de Guadalupe, el próximo 12 de diciembre, alcanzará una derrama económica superior a 21.7 mil millones de pesos, lo que representa un incremento de 8.5% respecto a 2024.
Entre el 6 y el 15 de diciembre, millones de personas se movilizarán hacia templos, santuarios y la Basílica de Guadalupe, uno de los recintos marianos más visitados del mundo. Cada peregrino representa familias que consumen en hospedaje, transporte, alimentos, bebidas, artesanías y comercio local, dinamizando la economía de colonias, barrios y municipios en diversas regiones del país.
“La fe guadalupana es, al mismo tiempo, identidad, cohesión social y motor económico. La Virgen de Guadalupe ha acompañado por generaciones a comerciantes y empresarios en todo México; desde CONCANACO SERVYTUR acompañamos con respeto esa devoción y todas las expresiones de fe”, destacó Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de la Confederación.
Según la organización, la derrama económica se concentra principalmente en:
-
Hospedaje y transporte
-
Comercio de artículos religiosos, artesanías, ropa, calzado y regalos
-
Consumo de alimentos y bebidas en negocios formales y populares
Para miles de micro, pequeñas y medianas empresas, estos días representan una de las temporadas más importantes del año, extendiéndose desde El Buen Fin 2025 hasta las fiestas decembrinas y el Día de Reyes, asegurando continuidad en la actividad comercial.
La CONCANACO SERVYTUR México hizo un llamado a los tres órdenes de gobierno para garantizar seguridad, movilidad ordenada y condiciones claras para el comercio establecido y popular en rutas de peregrinación y zonas de alta afluencia. Además, reiteró su compromiso de fortalecer al turismo religioso como pilar de la economía nacional, siempre en un marco de respeto a las creencias y promoción de la paz social.
