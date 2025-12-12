Milagro de Virgen de la Guadalupe motiva Peregrinación de Los favorecidos en Puerto Vallarta

La conmemoración en honor de la Virgen de Guadalupe movilizará a miles de vallartenses este 12 de diciembre en la Peregrinación de Los Favorecidos, ceremonia que nació tras el accidente ocurrido en Compostela, Nayarit, en 1946, cuando un grupo de fieles sobrevivió a un percance en carretera al regresar de la Basílica en la Ciudad de México.

Los hechos se remontan a la invitación realizada por el sacerdote Rafael Parra Castillo, quien convocó a los habitantes de la región a participar en una visita a la Basílica. Cerca de 30 devotos viajaban en camionetas de redilas conocidas como Corrida Tropical, propiedad de Agapito Medina, considerado pionero del transporte en Puerto Vallarta.

El trayecto de ida no registró incidentes, pese a los caminos deteriorados. Sin embargo, durante el regreso, el grupo tomó a bordo al recaudador Donaciano Prado, quien pidió ser trasladado desde Guadalajara. Aunque Agapito Medina expresó su desacuerdo debido al cupo lleno, finalmente aceptó llevarlo.

Al cruzar la zona de barrancas de Compostela, los frenos del vehículo fallaron, provocando momentos de pánico entre los pasajeros. Testigos recuerdan que, al sentirse en inminente peligro, los viajantes se encomendaron a la Virgen de Guadalupe, y el camión se detuvo al quedar atorado en un montículo de tierra, pese a que las llantas quedaron suspendidas al borde del barranco.

El único fallecido fue Donaciano Prado, quien saltó del vehículo antes de que este se detuviera.

Luego del incidente, los sobrevivientes fueron trasladados en otra unidad y llegaron horas más tarde a Puerto Vallarta, donde vecinos ya se preparaban para ir a buscarlos a Compostela, temiendo lo peor.

Los peregrinos decidieron agradecer su salvación organizando, por primera vez en 1946, una caminata hacia la parroquia local. Llamaron a este acto “Peregrinación de los Agradecidos”, que con el tiempo se consolidó como la Peregrinación de Los Favorecidos, una de las expresiones de fe más multitudinarias del puerto.