Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 30 de Septiembre, 2025
HomeLa PazDetectan brote de virus coxsacki en escuelas de La Paz
La Paz

Detectan brote de virus coxsacki en escuelas de La Paz

Autoridades confirman casos del virus coxsacki en estancia infantil y en el jardín de niños “Profesor Luis Rodríguez Chávez”
Adolfo Torres
30 septiembre, 2025
0
1
Virus coxsacki: detectan brote en escuelas de La Paz

Foto Universidad de Chile

Un brote de la enfermedad de boca, pies y manos, provocada por el virus coxsacki, fue detectado en una estancia infantil perteneciente a la Décima Zona Escolar y en el jardín de niños “Profesor Luis Rodríguez Chávez”, en La Paz, lo que activó protocolos de atención por parte de autoridades educativas y de salud.

Hasta el momento, se han confirmado ocho casos en la guardería y uno más en el plantel de nivel preescolar, todos en menores de edad que permanecen bajo vigilancia médica para evitar complicaciones.

La enfermedad de boca, pies y manos ocasionada por el virus coxsacki afecta principalmente a pequeños menores de cinco años, generando llagas dolorosas en la boca, sarpullido en distintas partes del cuerpo, así como fiebre y dolor generalizado.

Especialistas detallaron que el contagio se presenta principalmente en espacios de convivencia cercana, como guarderías y escuelas, donde los niños comparten materiales y contacto físico continuo. El padecimiento puede transmitirse por heces fecales, secreciones respiratorias o durante el cambio de pañales.

Los síntomas suelen aparecer entre los tres días posteriores al contacto con el virus coxsacki y el cuadro incluye fiebre alta, malestar general y dolor de garganta. El pico de contagio se da en niños de dos años de edad.

Aunque el Centro de Salud local permanece cerrado por vacaciones, las autoridades recomendaron a los padres no enviar a los pequeños con síntomas a las escuelas, así como reforzar medidas básicas de prevención como el lavado frecuente de manos, uso de cubiertos individuales, estornudar con el codo y evitar saludos de beso.

El tratamiento consiste en administrar medicamentos para controlar la fiebre y el dolor, además de utilizar sustancias que ayuden a disminuir las lesiones. Los especialistas sugirieron alimentar a los menores con líquidos fríos y lácteos, evitando jugos que puedan agravar el malestar en la boca.

Padres y maestros fueron exhortados a notificar de inmediato cualquier caso sospechoso en los centros escolares y evitar la automedicación, con el fin de reducir la propagación del brote.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasEscuelasVirus
Articulo anterior

Prohíben venta y consumo de bebidas energizantes a menores de edad