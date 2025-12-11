Visa de la Alianza del Pacífico facilita trabajo por un año entre México, Chile, Colombia y Perú

La Visa de la Alianza del Pacífico para Vacaciones y Trabajo continúa vigente y se ha consolidado como uno de los instrumentos de movilidad juvenil más relevantes en la región. El programa permite que jóvenes de México, Chile, Colombia y Perú, con edades entre 18 y 30 años, puedan vivir y trabajar legalmente durante un año en cualquiera de los países que integran este mecanismo regional.

Esta visa, creada con el objetivo de fortalecer la integración cultural y económica, ofrece hasta 300 permisos anuales por país, lo que abre oportunidades para que miles de jóvenes realicen estancias temporales con fines laborales, turísticos y de intercambio cultural.

Su vigencia ha sido confirmada por las embajadas y consulados de los países miembro, que continúan emitiendo el documento bajo los lineamientos establecidos en el programa.

Autoridades de los cuatro países destacan que el esquema ha fomentado experiencias laborales en sectores como servicios, turismo, tecnología y comercio, además de impulsar el aprendizaje de nuevos entornos profesionales. Asimismo, señalan que la continuidad del programa reafirma el compromiso de la Alianza del Pacífico con la libre movilidad, la cooperación regional y el impulso a las oportunidades para la juventud.