Visita de Sheinbaum a BCS debe traer acciones, no solo promesas: PAN

Críticas del PAN a los compromisos federales

El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Rigoberto Mares, señaló que la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Baja California Sur debe convertirse en una oportunidad para ofrecer soluciones reales a las problemáticas del estado y no en un acto de carácter propagandístico.

El dirigente recordó que, durante la gira de Sheinbaum realizada en mayo, la federación anunció compromisos que siguen sin avances. Entre ellos destacan la construcción de la presa El Novillo, la llegada de 40 camiones del sistema Tiburón Urbano en La Paz, el llamado “tren de pavimentación” y la asignación de 500 plazas para el magisterio. Sin embargo, ninguno de estos proyectos ha mostrado progreso visible.

Rezagos en seguridad e infraestructura

Mares expuso que la entidad enfrenta rezagos importantes en seguridad, salud, educación e infraestructura. Por ejemplo, persisten asesinatos de funcionarios y ejecuciones, además de carreteras y calles en malas condiciones.

Asimismo, mencionó que existen obras que ya muestran fallas, como la planta potabilizadora inaugurada hace un año que no opera. De igual manera, la Puerta Turística de La Paz, construida con una inversión de 19 millones de pesos, ya presenta daños visibles, lo que evidencia falta de planeación y mantenimiento.

Servicios básicos y educación en crisis

El dirigente panista también señaló que los hospitales siguen sin medicinas ni insumos. A la par, los paros magisteriales afectan a miles de estudiantes, y las comunidades enfrentan apagones constantes además de la falta de acceso a agua potable. En consecuencia, la ciudadanía percibe un retroceso en la calidad de vida.

Llamado a resultados

Para el líder panista, Baja California Sur necesita acciones concretas y resultados verificables. Por ello, subrayó que la población espera respuestas inmediatas y soluciones de fondo, en lugar de giras de promoción política.