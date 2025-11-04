Viuda de Carlos Manzo llama a la paz en Michoacán (Video)

Tras los recientes actos vandálicos registrados en distintas ciudades de Michoacán, como Morelia y Apatzingán, la viuda del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, pidió a la ciudadanía mantener la calma y honrar la memoria del político de forma pacífica. Su llamado se dio a conocer este lunes a través de una transmisión en redes sociales.

En su mensaje, Grecia Quiroz agradeció las muestras de solidaridad hacia su familia y reconoció el cariño expresado por la población hacia el edil asesinado. Explicó que decidió hablar públicamente debido a los disturbios ocurridos en varias zonas de la entidad tras la noticia del homicidio.

De acuerdo con la viuda, los hechos violentos “no hubieran sido del agrado” de Carlos Manzo, quien —según sus palabras— siempre promovió el diálogo y la movilización pacífica como forma de lucha política y social.

Durante su intervención, Grecia Quiroz exhortó a los seguidores del alcalde asesinado a no participar en actos vandálicos que dañen al municipio ni perjudiquen a terceros. Señaló que existen grupos que podrían aprovechar la situación para generar caos, por lo que pidió unidad y prudencia entre los simpatizantes.

La viuda aseguró que continuará con el movimiento político independiente encabezado por Carlos Manzo, y que su compromiso será mantener vivo el legado del edil de Uruapan, enfocado en la justicia, la organización ciudadana y la no violencia.

También adelantó que en los próximos días se llevarán a cabo reuniones con autoridades locales para definir el rumbo administrativo del municipio y garantizar la estabilidad tras el asesinato del presidente municipal.

Grecia Quiroz insistió en que el mejor homenaje para Carlos Manzo es mantener el orden, trabajar por la reconstrucción de la paz y seguir la lucha social sin recurrir a la violencia. “Él siempre estuvo en contra de la agresión y buscó la unión de su pueblo”, subrayó durante su mensaje.

La viuda finalizó agradeciendo el acompañamiento del pueblo de Uruapan y pidió a la población mantenerse firme en la exigencia de justicia, pero sin caer en provocaciones ni disturbios. “Vamos a sacar adelante al municipio, unidos, como él siempre quiso”, afirmó.