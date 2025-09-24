¿Viuda de Vicente Fernández tiene nuevo novio?, esto sabemos

María del Refugio Abarca, esposa de Vicente Fernández, se volvió el centro de atención tras ser captada besando a un misterioso hombre durante un concierto de su hijo Alejandro Fernández. El evento ocurrió el sábado 20 de septiembre en el Kia Forum de Los Ángeles, donde la viuda acompañó al cantante.

En videos compartidos en redes sociales, se observó a la esposa de Vicente Fernández, conocida como “Doña Cuquita”, abrazando al hombre por encima de los hombros y riendo con él. El momento más polémico fue cuando ambos se dieron un beso en la boca, lo que provocó especulaciones sobre un posible nuevo romance a casi cuatro años de la muerte del cantante.

Tras la polémica, Vicente Fernández Jr., hijo de la pareja, aclaró que el hombre que acompañó a “Doña Cuquita” no es un nuevo novio, sino su tío Javier, hermano de la esposa de Vicente Fernández. La familia explicó que los gestos de cariño, incluyendo el beso en la boca, son una costumbre familiar que no tiene implicaciones románticas.

A pesar del cuarto aniversario luctuoso de Vicente Fernández, María del Refugio Abarca continúa recordando con cariño al cantante. La pareja se conoció en Huentitán y se casó el 27 de diciembre de 1963, tras un breve noviazgo que superó los obstáculos de la carrera artística del intérprete, consolidando un matrimonio duradero hasta los últimos días de Vicente Fernández.