Viva Aerobus tiene vuelos en promoción desde $1 a $119 pesos: rutas con oferta para viajar

¡Atención, viajeros! Viva Aerobus ha lanzado una serie de ofertas imperdibles que te permitirán volar por México a precios increíblemente bajos.

Con tarifas que inician desde tan solo $1 peso y alcanzan un máximo de $119 pesos en la tarifa base, es el momento perfecto para planificar tu próxima aventura a lo largo y ancho de la República Méxicana.

La aerolínea Viva Aerobus se destaca por su modelo de “Tarifa Zero“, que te permite acceder a precios base mínimos, a los que se añade la TUA que cobra el aeropuerto. Prepárate para empacar tus maletas y aprovechar estas oportunidades únicas para viajar por todo México.

Lee más: La Paz será sede incluyente de la Noche de las Estrellas 2025

Vuelos de Viva Aerobus a menos de $119 pesos

Para aquellos que buscan ampliar sus horizontes, Viva Aerobus ofrece más rutas a precios atractivos dentro del rango promocional, brindando opciones para diversos intereses de viaje:

Monterrey – Ciudad Juárez: desde $111 MXN + 697.55 MXN de TUA.

desde + 697.55 MXN de TUA. Monterrey – Mérida: desde $105 MXN + 697.55 MXN de TUA.

desde + 697.55 MXN de TUA. Tijuana – Monterrey: desde $119 MXN + 560 MXN de TUA.

desde + 560 MXN de TUA. Morelia – Monterrey: desde $19 MXN + 525 MXN de TUA.

desde + 525 MXN de TUA. Monterrey – Querétaro: desde $25 MXN + 697.55 MXN de TUA.

desde + 697.55 MXN de TUA. Monterrey – Culiacán: desde $52 MXN + 697.55 MXN de TUA.

desde + 697.55 MXN de TUA. Puerto Vallarta – Toluca: desde $45 MXN + 555 MXN de TUA.

Explora Guadalajara y la CDMX con vuelos de menos de $89 pesos de Viva Aerobus

Las ciudades más dinámicas de México, Guadalajara y la Ciudad de México, están al alcance de tu mano con estas promociones de Viva Aerobus:

Guadalajara – CDMX (AIFA): desde $59 MXN + 580 MXN de TUA. Guadalajara – CDMX (AICM): desde $89 MXN + 580 MXN de TUA. Guadalajara – Monterrey: desde $59 MXN + 580 MXN de TUA. Guadalajara – Tuxtla Gutiérrez: desde $89 MXN + 580 MXN de TUA. Acapulco – CDMX (AIFA): desde $89 MXN + 759.8 MXN de TUA. CDMX – Puerto Escondido: desde $82 MXN + 643.99 MXN de TUA. Veracruz – CDMX (AICM): desde $55 MXN + 657 MXN de TUA.

Lee más: ¡Viaja en avión con menos de $100 pesitos! Estas son los vuelos baratísimos que tiene Volaris

Vuelos de Viva Aerobus a menos de $50 pesos

Descubre rutas que te llevarán a tus destinos favoritos sin desequilibrar tu presupuesto, con tarifas base muy accesibles:

León, Bajío – Monterrey: desde $9 MXN + 560 MXN de TUA.

desde + 560 MXN de TUA. Monterrey – Morelia: desde $4 MXN + 697.55 MXN de TUA.

desde + 697.55 MXN de TUA. Querétaro – Monterrey: desde $5 MXN + 383.33 MXN de TUA.

desde + 383.33 MXN de TUA. Ixtapa Zihuatanejo – CDMX (AIFA): desde $35 MXN + 764 MXN de TUA.

desde + 764 MXN de TUA. Monterrey – Guadalajara: desde $49 MXN + 697.55 MXN de TUA.

desde + 697.55 MXN de TUA. Oaxaca – CDMX (AIFA): desde $49 MXN + 765.99 MXN de TUA.

desde + 765.99 MXN de TUA. Puerto Escondido – Guadalajara: desde $44 MXN + 579 MXN de TUA.

desde + 579 MXN de TUA. Puerto Vallarta – Guadalajara: desde $12 MXN + 515.01 MXN de TUA.

desde + 515.01 MXN de TUA. Puerto Vallarta – Monterrey: desde $29 MXN + 555 MXN de TUA.

desde + 555 MXN de TUA. CDMX (AIFA) – Guadalajara: desde $49 MXN + 656.53 MXN de TUA.

Lee más: Tortuga en grave peligro de extinción nace en Zoológico de Guadalajara

Vuelos de Viva Aerobus a tan solo $1 peso

Viva Aerobus nos sorprende con tarifas base casi simbólicas para conectar importantes ciudades, haciendo que tu presupuesto rinda al máximo:

Monterrey – León, Bajío: Puedes encontrar vuelos desde $1 MXN más 697.55 MXN de TUA.

Puedes encontrar vuelos desde más 697.55 MXN de TUA. Monterrey – Toluca: También disponible desde $1 MXN más 697.55 MXN de TUA.

También disponible desde más 697.55 MXN de TUA. Toluca – Monterrey: La ruta inversa también se ofrece desde $1 MXN más 422 MXN de TUA.

La ruta inversa también se ofrece desde más 422 MXN de TUA. Guadalajara – Puerto Vallarta: Aprovecha la exclusiva Tarifa Zero donde el vuelo base es cero y solo pagarás desde $29 MXN de TUA.

Cabe recaordar que con la Tarifa Zero de Viva Aerobus puedes hacer tu web check-in 72 horas antes de tu viaje y al abordar de equipaje únicamente puedes llevar contigo un artículo personal que mida 45 x 35 x 20 cm, es decir un bolso o mochila.

Estas promociones de Viva Aerobus son una oportunidad de oro para explorar los diversos destinos que ofrece México y no olvides considerar que además del vuelo deberás cubrir la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) que cobra el aeropuerto de tu elección para poder hacer uso de sus instalaciones.