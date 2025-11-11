Viva Aerobus lanza vuelos nacionales desde $10 MXN para viajar en diciembre y enero
La aerolínea Viva Aerobus se adelantó a las promociones más esperadas del año con una venta especial de vuelos nacionales desde $10 MXN más TUA, válida para viajar entre diciembre de 2025 y enero de 2026.
Con esta campaña, la compañía busca incentivar los viajes dentro del país y brindar a los pasajeros tarifas accesibles en temporada alta, reafirmando su compromiso con un turismo nacional económico y sustentable.
Los boletos pueden encontrarse desde $10 MXN más la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA), la cual varía según la terminal de salida. Por ejemplo, desde el AIFA, la TUA es de $309.28 MXN; desde el AICM, $644.77 MXN; y desde Cancún, $351 MXN.
Destinos disponibles en la promoción:
Acapulco – desde $10 MXN + $759.8 MXN de TUA
Cancún – desde $10 MXN + $351 MXN de TUA
Cd. de México (AICM) – desde $10 MXN + $644.77 MXN de TUA
Cd. de México (AIFA) – desde $10 MXN + $309.28 MXN de TUA
Chetumal – desde $10 MXN + $469.8 MXN de TUA
Chihuahua – desde $10 MXN + $731.43 MXN de TUA
Ciudad Juárez – desde $10 MXN + $741.94 MXN de TUA
Ciudad Obregón – desde $10 MXN + $377.86 MXN de TUA
Cozumel – desde $10 MXN + $431.37 MXN de TUA
Culiacán – desde $10 MXN + $811.44 MXN de TUA
Durango – desde $10 MXN + $772.98 MXN de TUA
Guadalajara – desde $10 MXN + $625.01 MXN de TUA
Hermosillo – desde $10 MXN + $610.01 MXN de TUA
Huatulco – desde $10 MXN + $854 MXN de TUA
Ixtapa Zihuatanejo – desde $10 MXN + $763.69 MXN de TUA
La Paz – desde $10 MXN + $662.29 MXN de TUA
León (Bajío) – desde $10 MXN + $600.01 MXN de TUA
Los Cabos – desde $10 MXN + $654.59 MXN de TUA
Los Mochis – desde $10 MXN + $660.68 MXN de TUA
Mazatlán – desde $10 MXN + $772.39 MXN de TUA
Mexicali – desde $10 MXN + $593.94 MXN de TUA
Monterrey – desde $10 MXN + $697.55 MXN de TUA
Mérida – desde $10 MXN + $657 MXN de TUA
Oaxaca – desde $10 MXN + $765.99 MXN de TUA
Puebla – desde $10 MXN + $469.8 MXN de TUA
Puerto Escondido – desde $10 MXN + $579 MXN de TUA
Puerto Vallarta – desde $10 MXN + $555 MXN de TUA
Querétaro – desde $10 MXN + $383.33 MXN de TUA
Tijuana – desde $10 MXN + $618.58 MXN de TUA
Toluca – desde $10 MXN + $421.38 MXN de TUA
Tulum – desde $10 MXN + $348 MXN de TUA
Tuxtla Gutiérrez – desde $10 MXN + $498.8 MXN de TUA
Veracruz – desde $10 MXN + $427 MXN de TUA
Villahermosa – desde $10 MXN + $721.5 MXN de TUA
Con esta promoción, Viva Aerobus reafirma su liderazgo en el segmento de bajo costo al ofrecer vuelos nacionales desde $10 MXN más TUA para la temporada decembrina. La iniciativa busca impulsar el turismo interno, facilitar los viajes familiares y acercar a más personas a los principales destinos del país con tarifas accesibles.
