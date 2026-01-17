Viva Aerobús resiente desplome en su ocupación pese a mayor tráfico y atribuye el golpe a clima adverso y ajustes operativos

Viva Aerobús cerró diciembre de 2025 con señales encontradas en su operación aérea, al reportar un crecimiento en el número de pasajeros, pero una caída relevante en su factor de ocupación, un indicador clave para medir la eficiencia comercial de una aerolínea. El contraste dejó en evidencia las presiones que enfrenta la industria aérea mexicana en un entorno marcado por disrupciones climáticas, ajustes de capacidad y retos estructurales.

Durante el último mes del año, la aerolínea transportó 2.7 millones de pasajeros, un incremento de 4.3% frente a diciembre de 2024, impulsado principalmente por la demanda estacional propia del periodo vacacional. Sin embargo, este avance no logró compensar el aumento en la oferta de asientos, lo que terminó reflejándose en aviones menos llenos de lo habitual.

La capacidad total de Viva Aerobús, medida en asientos por milla disponibles, creció 5.8% en comparación anual, con un incremento de 5.2% en el mercado doméstico y de 8.0% en el internacional. Este crecimiento superó el ritmo de la demanda y presionó directamente el factor de ocupación, que se ubicó en 82.8%, lejos del 87.1% registrado un año antes.

Leer más: Luciano Benavides gana el Dakar por dos segundos en un final histórico marcado por un error decisivo

El desempeño fue desigual por mercados. En rutas nacionales, la ocupación alcanzó 84.9%, mientras que en el segmento internacional cayó a 75.4%, evidenciando mayores dificultades para llenar vuelos fuera del país. Esta diferencia subraya los retos que enfrenta la aerolínea para equilibrar su expansión internacional con condiciones operativas adversas.

Juan Carlos Zuazua, director general de Viva Aerobús, atribuyó el deterioro en la ocupación a factores externos que afectaron directamente la operación. Las disrupciones climáticas en Tijuana y la reubicación de capacidad internacional desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) alteraron la programación y redujeron la eficiencia en algunos mercados estratégicos durante el mes.

Leer más: México descarta riesgo aéreo tras alerta de EEUU por “actividad militar” en el Pacífico y Golfo de California

Más allá de diciembre, la aerolínea defendió su desempeño anual al señalar que logró navegar un entorno industrial complejo. A lo largo de 2025, Viva Aerobus enfrentó presiones derivadas de las revisiones de motores Pratt & Whitney y un contexto macroeconómico retador, factores que han afectado a múltiples aerolíneas a nivel global y que obligaron a ajustes constantes en flota y rutas.

Pese a este escenario, la compañía cerró el año con cerca de 30 millones de pasajeros, la cifra más alta en su historia, un dato que refuerza su posición como uno de los jugadores más relevantes del mercado aéreo mexicano. El reto hacia adelante será traducir ese volumen en una operación más rentable y con mayores niveles de ocupación.

Leer más: EN VIVO: Tiempo de espera en la garita de Tecate este 17 de enero de 2026

El cierre del año también estuvo marcado por un movimiento estratégico de alto impacto para la industria. En diciembre, Viva Aerobus y Volaris anunciaron su fusión para crear el Grupo Mexicano de Aerolíneas, una nueva estructura desde la cual operarán a partir de 2026. Aunque ambas marcas continuarán de forma independiente, compartirán ciertos procesos operativos, lo que abre un nuevo capítulo de consolidación en el sector.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO