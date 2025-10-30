Viva Aerobus y Volaris anticipan miles de usuarios varados por freno DOT

Desde el anuncio del United States Department of Transportation (DOT) que revocó 13 rutas de aerolíneas mexicanas hacia EE. UU., los efectos sobre los pasajeros de Viva Aerobus y Volaris se perfilaron como inmediatos y complejos.

Ambas compañías reconocieron que sus planes de expansión, y por ende el servicio ofrecido a los viajeros enfrentan una sacudida de magnitud, mientras en el fondo se debate la conectividad internacional en plena temporada alta.

Para los usuarios, el primer impacto es tangible, vuelos que estaban ya programados o próximos a inaugurarse desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) hacia destinos en EE. UU. como Austin, Nueva York, Chicago, Miami, Houston o Los Ángeles, han sido cancelados o suspendidos.

Esto no solo afecta a quienes ya tenían boletos, sino que compromete las perspectivas de conectividad para cientos de viajeros que planeaban aprovechar rutas nuevas.

Viva Aerobus se mostró preocupada en un comunicado por el “impacto en miles de pasajeros norteamericanos y mexicanos en plena temporada vacacional” y enfatizó que la medida fue emitida “con poca antelación”.

Lee más: Estados Unidos suspende 13 rutas y vuelos combinados desde el AIFA

Volaris, por su parte, aunque inicialmente dijo que los vuelos de carga combinados no se verían afectados, admitió que evalúa opciones ante la cancelación de su ruta desde el AICM hacia Newark.

En el corto plazo, los viajeros con boletos en las rutas ahora canceladas deberán estar alerta a criterios de reembolso o reubicación.