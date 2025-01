A ti que vives en México, Francia, Rusia o en cualquier parte del mundo

Por el hecho simple y fabuloso de estar vivos, te comparto pensamientos que se atribuyen a Andy Rooney, un hombre con el don de decir mucho en pocas palabras.

Rooney ya falleció en el 2011, pero solía estar en el show de TV 60 Minutos de la CBS.

“He aprendido… Que el mejor salón de clases en el mundo está en los pies de personas de avanzada edad.

He aprendido… Que cuando estás enamorado, se demuestra.

He aprendido… Que con que una persona me diga “Me alegraste el día” me alegra el día.

He aprendido… Que tener un niño que duerme en tus brazos es uno de los sentimientos mas pacíficos en el mundo.

He aprendido… Que ser amable es más importante que tener la razón.

He aprendido… Que nunca debes decir “No” al regalo de un niño.

He aprendido…Que siempre puedo orar por una persona cuando no tengo la fuerza para ayudarla de cualquier otra forma.

He aprendido… Que no importa qué tan serio te pide la vida que seas, todos necesitamos un amigo con el cual payasear.

He aprendido… Que algunas veces todo lo que una persona necesita es una mano de la cual sostenerse y un corazón para entender.

He aprendido… Que la vida es como un rollo de papel de baño. Entre más se acerca al final, más rápido se va.

He aprendido… Que el dinero no compra la clase.

He aprendido… Que son esas pequeñas y diarias cosas que pasan las que hacen la vida espectacular.

He aprendido… Que bajo todo caparazón o coraza dura se encuentra alguien que quiere ser apreciado y amado.

He aprendido… Que ignorar los hechos no cambia lo hechos.

He aprendido… Que cuando planeas vengarte de alguien, solo estás permitiendo que esa persona continúe lastimándote.

He aprendido… Que es el amor, y no el tiempo, el que cura las heridas.

He aprendido… Que la única manera para mí de crecer como persona es rodeándome de personas más listas que yo.

He aprendido… Que cada persona que conoces merece ser saludada con una sonrisa.

He aprendido… Que nadie es perfecto hasta que te enamoras de esa persona.

He aprendido… Que la vida es dura, pero yo soy más duro.

He aprendido… Que las oportunidades nunca se pierden, alguien más tomará aquellas que dejaste ir.

He aprendido… Que cuando albergas amargura, la felicidad atracará en otro lugar.

He aprendido… Que deseo haberle dicho a Mamá que la amaba una vez más antes de que falleciera.

He aprendido… Que uno debe mantener sus palabras suaves y tiernas, porque mañana quizás tendrá que comérselas.

He aprendido… Que una sonrisa es una manera gratuita de mejorar tu apariencia.

He aprendido… Que cuando tu nieto recién nacido sostiene tu dedo pequeño con su pequeño puño, estás enganchado de por vida.

He aprendido… Que todos quieren vivir en la cima de la montaña, pero toda la felicidad y crecimiento ocurre mientras la estás escalando.

He aprendido… Entre menos tiempo tengo para trabajar, más cosas hago.”

Y tú, amigo lector de Tribuna, ¿qué has aprendido?